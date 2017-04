Jubiläums Gewinnspiel: 11 Jahre 11 Preise – Teil 2

Wie die Zeit vergeht… Elf Jahre News, Reviews, Specials & mehr: Wir feiern 11-jähriges Bestehen und blicken mit Stolz auf eine riesige Community. Rund 50.000 Fans in den sozialen Netzwerken sprechen für sich. Dafür möchten wir Danke sagen. Mehr noch: Wir möchten euch beschenken! Bekanntlich sind es doch die kleinen Geschenke, die die Freundschaft erhalten. Freut euch auf elf tolle Aktionen in den nächsten Wochen und Monaten! Stay tuned! Teil 2 unseres Jubiläums-Gewinnspiels steht ganz im Zeichen von The Legend of Zelda!

The Legend of Zelda

Seit mehr als 30 Jahren stellt sich der tapfere Link den dunklen Mächten entgegen, die Hyrule immer wieder aufs Neue vor eine Zerreißprobe stellen. Das grüne Gewand des Helden ist längst legendär. Auch heute hat The Legend of Zelda kein bisschen von ihrer Faszination eingebüßt: Unzählige Spieler auf der ganzen Welt haben sich bereits in die riesige Open-World von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gestürzt.

Und so nimmst du teil:

Mit freundlicher Unterstützung von Nintendo verlosen wir 1x The Legend of Zelda-Paket inkl. The Legend of Zelda: Breath of the Wild für eure Nintendo Switch, einem BotW-T-Shirt und BotW-Notizbuch, einem seltenen 8-Bit Link-amiibo, einem Ganondorf-amiibo aus der Super Smash Bros.-Collection und – last but not least – The Legend of Zelda: Majoras Mask 3D!

Was ihr dafür tun müsst: Ganz einfach, verratet uns nur, mit welches Item aus The Legend of Zelda ihr uns zum Jubiläum schenken würdet und warum!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 28. April 2017 um 23:59 Uhr. In der darauf folgenden Woche wird aus allen Einsendungen ein Gewinner ermittelt. Teilnehmen dürfen alle Fans unserer Facebook-Seite. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

