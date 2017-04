Jubiläums-Gewinnspiel: 11 Jahre, 11 Preise

Wie die Zeit vergeht… Elf Jahre News, Reviews, Specials & mehr: Wir feiern 11-jähriges Bestehen und blicken mit Stolz auf eine riesige Community. Rund 50.000 Fans in den sozialen Netzwerken sprechen für sich. Dafür möchten wir Danke sagen. Mehr noch: Wir möchten euch beschenken! Bekanntlich sind es doch die kleinen Geschenke, die die Freundschaft erhalten. Freut euch auf elf tolle Aktionen in den nächsten Wochen und Monaten! Stay tuned! Den Anfang machen Activisions Skylanders Imaginators!

Skylanders Imaginators

Auf die Plätze, fertig, kreieren! Mit Skylanders Imaginators können kreative Portalmeister zum ersten Mal ihre eigenen Charaktere erschaffen. Durch das Verändern des Aussehens, der Kräfte, Fähigkeiten, Namen, Schlagworte, Musik und noch vielem mehr können die abgefahrensten Avatare kreiert werden. Viel Spaß versprechen auch die Gaststars Crash Bandicoot und Dr. Neo Cortex.

Skylanders Imaginators wurde von Toys For Bob entwickelt und gibt den Spielern die Macht, ihre Fantasie wahr werden zu lassen und ihre Kreationen zum Leben zu erwecken – in einem brandneuen Abenteuer mit einer fesselnden Story, Rätseln und Kampfaction samt neuen Helden und Bösewichten.

Die Handlung von Skylanders Imaginators beginnt vor langer Zeit, als die Alten mit einer geheimnisvollen Kraft namens „Geist-Magie“ alles in den Skylands erschufen. Die Kraft verlieh ihnen die Macht, alles zum Leben zu erwecken, was sie sich vorstellten! In den falschen Händen konnte die Kraft natürlich sehr gefährlich sein. Und so wurde sie an einem sicheren Ort verwahrt, auf dass sie niemals missbraucht würde. Leider hat Bösewicht Kaos das alte Geheimnis entdeckt und nutzt die Kraft der Geist-Magie für seine üblen Zwecke. Er will eine Armee unaufhaltbarer Doomlander erschaffen, so düstere und mächtige Kreaturen, wie sie die Skylands nie gesehen haben! Nun ist es an den Portalmeistern, ihrerseits mit der Kraft ihrer Fantasie ihre eigenen Skylander – genannt Imaginators – zu erschaffen und Kaos samt seiner Doomlander aufzuhalten. Um ihnen beim Training zu helfen, schickt Eon ihnen die größten mystischen Krieger aller Zeiten zur Unterstützung: die Sensei!

Skylanders Creator-App

Zum ersten Mal in der Geschichte des „Toys-to-Life“-Genres können die Fans ihre Kreationen aus Skylanders Imaginators mit Hilfe der Skylanders Creator-App in materieller Form verewigen. Einige Fans können von ihren Kreationen Imaginator-Figuren als 3D-Druck (begrenzte Anzahl, solange der Vorrat reicht) oder Imaginator-Karten erstellen lassen, die im Konsolenspiel Skylanders Imaginators vollständig spielbar sind. Darüber hinaus können sie ein eigenes Skylanders Imaginators-T-Shirt mit einem Bild ihrer Kreation anfertigen lassen. Die Verfügbarkeit dieser Produkte unterscheidet sich je nach Verkaufsgebiet und nicht alle Features sind direkt zum Spiele-Launch verfügbar.

Skylanders Imaginators wurde sowohl bei der Electronic Entertainment Expo (E3) als auch bei der gamescom mit dem Preis „Best Family Game“ ausgezeichnet. Es bietet Fans mehr kreative Auswahl als jedes andere „Toys-to-Life“-Spiel bisher. Darunter eine Reihe von Songs, mit denen die Spieler ihre Imaginators ausstatten können, wie Musik aus „A State of Trance“ vom berühmten Künstler und DJ Armin van Buuren. Die Imaginator-Musikstile bieten Spielern lustige Möglichkeiten, den Persönlichkeiten ihrer Charaktere Ausdruck zu verleihen – jeder Stil passt sich der eigenen Spielerfahrung an.

Crash Bandicoot & Dr. Neo Cortex

Skylanders Imaginators wartet auch mit zwei neuen Gaststar-Charakteren auf: Crash Bandicoot® und sein Erzgegner Dr. Neo Cortex schließen sich als vollständig spielbare Spielzeuge den Reihen der Sensei-Skylander-Charaktere an. Das Spiel bietet Crash-Fans zudem einen passenden Level, die Umpa-Wumpa-Inseln, zu Ehren der beliebten Videospiel-Ikone der 90er Jahre.

Skylanders Imaginators unterstützt alle 300+ Skylander aus den vorherigen Spielen.

Und so nimmst du teil:

Mit freundlicher Unterstützung von Activision verlosen wir 1x Skylanders Imaginators: Starter Set inkl. Zubehör für eure Nintendo Switch! Was ihr dafür tun müsst: Ganz einfach, verratet uns nur, mit welchem Skylander ihr am liebsten auf Ostereiersuche gehen würdet?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 21. April 2017 um 23:59 Uhr.



