Gewinnspiel: Mario Party Star Rush

Wer ist dran? Alle sind dran! Und zwar jederzeit! – Jedenfalls in Mario Party: Star Rush, dem neuen, virtuellen Brettspiel für den Nintendo 3DS, das am 7. Oktober erschienen ist. Macht euch bereit, in mehr als 50 Minigames und brandneuen Spielmodi gegeneinander anzutreten. Und niemand muss mehr eine Runde warten, bis er an der Reihe ist. Alle dürfen gleichzeitig würfeln und ziehen.

Und Dank der kostenlosen Zusatz-Software Mario Party: Star Rush – Party Guest können bis zu vier Nintendo 3DS-Besitzer sämtliche Mehrspieler-Varianten gemeinsam erleben, auch wenn nur einer von ihnen die Vollversion des Spiels besitzt. Daher unsere Frage an euch: Mit wem würdet ihr Mario Party: Star Rush am liebsten spielen? Schreibt uns in den Kommentaren und gewinnt Mario Party: Star Rush inkl. Merchandise!



Mario Party: Star Rush Trailer

Jede Menge Spielmodi

Im brandneuen Modus Toad-Tour würfeln alle Spieler gleichzeitig, und in der Rolle von Toad bewegen sie sich auch simultan und frei über das virtuelle Spielbrett. Warten war also gestern – Mario Party: Star Rush ist schneller, dynamischer und erfordert mehr strategisches Denken denn je. Um ihre Freunde auszutricksen, können die Spieler mit Mario und bis zu drei weiteren Nintendo-Helden ein Team bilden. Die Charaktere aus dem Pilzkönigreich lassen sich für alle Spielbretter rekrutieren und verfügen jeweils über spezielle Fähigkeiten. So unterstützen sie Toad dabei, Münzen zu sammeln oder mächtige Endbosse zu besiegen.

Dazu kommen viele weitere Spielvarianten: Im Modus Münzenrennen etwa heißt es einfach nur „Tempo, Tempo, Tempo!“. Die Spieler rasen ohne zu würfeln durch eine ganze Serie von Minispielen. Dabei müssen sie möglichst viele Münzen einsacken und versuchen, vor allen anderen durchs Ziel zu gehen. Flinke Finger und höchste Konzentration sind dabei das A und O. In Ballonjagd wiederum geht es darum, Münzballons platzen zu lassen, vielfältige Minispiele zu überstehen und trickreiche Gegner auszuschalten. Die Münzen lassen sich gegen Sterne eintauschen, und der sternreichste Spieler gewinnt. Auch in diesem Modus sind Schnelligkeit und taktisches Geschick gefragt. Die Spieler müssen ihre Route gut planen, denn sie haben nur eine begrenzte Anzahl von Zügen. Vertraute Regeln aus der Mario Party-Serie und das neue, simultane Spielen verbinden sich in diesem Modus zu einem völlig neuen, einzigartigen Vergnügen.

Ein Spiel, vier Spieler

Bis zu vier Freunde können sich gemeinsam in alle Multiplayer-Varianten von Mario Party: Star Rush stürzen, auch wenn nur einer von ihnen das Spiel besitzt. Die übrigen drei dürfen sich die Software Mario Party: Star Rush – Party Guest völlig kostenlos aus dem Nintendo eShop auf ihre tragbaren Konsolen laden. Dazu müssen sie lediglich eine Nintendo Network ID registriert haben. Über die lokale, kabellose Verbindung des Nintendo 3DS kann also jeder Besitzer des Spiels seine Freunde zu einer Runde Münzenrennen, Ballonjagd oder zu weiteren, neuen Mehrspieler-Modi einladen. Einige Minispiele lassen sich nach Absolvieren im Mehrspielermodus auch alleine spielen.

Auch für Solo-Spieler ist Mario Party: Star Rush ein unendlicher Spaß. Sie können sich an CPU-gesteuerten Nintendo-Helden messen – in nicht weniger als 50 Minispielen, sieben Spielmodi und vier Schwierigkeitsgraden.

So nimmst du teil:

Passend dazu verlosen wir mit freundlicher Unterstützung von Nintendo Mario Party: Star Rush inkl. Merchandise für den Nintendo 3DS! Was ihr dafür tun müsst: Ganz einfach, teilt uns mit, mit wem ihr Mario Party: Star Rush am liebsten spielen würdet und schon seit ihr in unserem Lostopf!



Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 20. November 2016 um 23:59 Uhr. In der darauf folgenden Woche wird aus allen Einsendungen ein Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verpasse keine wichtige News mehr und folge uns auf Facebook!