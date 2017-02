Get Even – Neues Gameplay im Video

Mit Get Even möchte der Entwickler The Farm 51 frischen Wind in das Shooter-Genre bringen. Und zwar mit einer anspruchsvollen Geschichte, die den Spieler an seinem eigenen Verstand zweifeln lassen soll. Heute gibt es dazu ein neues Video samt Gameplay-Szenen und ein paar neuen Informationen rund um das Spiel.

Der Teufel steckt in den Details…

Im Verlauf des Spiels müssen wir in die Rolle von Cole Black schlüpfen. Als eben dieser müssen wir eine verlassene Anstalt erkunden und auf wirklich jedes Detail achten. Unsere Erinnerungen werden einen großen Teil im Spiel übernehmen. Das ganze klingt ein wenig nach dem Shutter Island unter den Shootern. Wir sind gespannt! Hier gibts das Viseo für euch.