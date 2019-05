George R.R. Martin – Kultautor bestätigt Arbeit an einem Videospiel

George R.R. Martin, Autor des gefeierten Fantasy-Spektakels „Das Lied von Eis und Feuer“ (Game of Thrones), hat die Zusammenarbeit mit einem japanischen Entwicklerstudio an einem Videospiel bestätigt. Laut der Gerüchteküche handelt es sich beim Entwicklerstudio um From Software („Dark Souls“, „Bloodborne“, „Sekiro: Shadows Die Twice“).

Wie George R.R. Martin in einem aktuellen Blogeintrag offiziell erklärt, hat er in einer beratenden Rolle an einem Videospiel gearbeitet. Das Spiel wird in Japan entwickelt. Die Redakteure von Gematsu liefern diesbezüglich einige weitere Informationen aus einer verlässlichen Quelle. So soll sich bei From Software bereits seit drei Jahren ein Projekt in Entwicklung befinden, welches den Arbeitstitel „GR“ trägt. Dabei soll es sich um einen Open-World Titel handeln, in welchem die Spieler auf Pferden reiten und verschiedene Königreiche aufsuchen können.

„GR“ soll in einer Zusammenarbeit mit Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin entstanden sein, wobei Bandai Namco Entertainment als Publisher in Erscheinung treten wird. Laut dem Gerücht soll das Projekt im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 2019 enthüllt werden. Die Microsoft-Pressekonferenz findet am 9. Juni 2019 um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Quelle: Gematsu