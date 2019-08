Genesis: Neues Free-2-Play MOBA erscheint nächste Woche für PS4

MOBA-Fans aufgepasst! Schon bald gibt es einen neuen Genre-Ableger vom chinesischen Entwickler Rampage Games. Genesis heißt der Titel, der Crossplay zwischen Konsole und PC bieten wird und dabei einen ganz neuen Ansatz wählt:

Controller only MOBA

Anders als Paragon (Forever in love, RIP) bietet es nicht jedem Endgerät an Controller oder Maus / Tastatur zu wählen, sondern entscheidet sich bewusst für eine Erfahrung ausschließlich mit dem Controller (ja auch am PC). Erwähnen muss man hierbei zudem, dass es sich um ein klassisches Top-Down-MOBA handelt und nicht wie Paragon oder Smite um einen Third-Person-Ableger. Wer auf der Switch schon einmal Arena of Valor gespielt hat, die Konsolen-Version des erfolgreichsten Mobile-MOBAs der Welt, kann sich vorstellen, wie sich das Ganze anfühlt. Die Steuerung fühlte sich intuitiv und direkt an. Außerdem verspricht der Entwickler, unabhängig vom Skill-Level, für jeden Spieler einen Platz im Spiel zu haben.

Da ich (trotz des miserablen Pings) die Möglichkeit hatte an der asiatischen Beta von Genesis teilzunehmen, konnte ich mir einen ersten Eindruck verschaffen. Qualitativ machte Genesis einen sehr guten Eindruck. Es sah umwerfend aus (Unreal Engine 4 sei dank), die Helden sind sowohl von den Abilities als auch vom Design her sehr abwechslungsreich und liebevoll detailliert undes gibt schon jetzt unterschiedliche Individualisierungsmöglichkeiten sowohl was die Skins betrifft als auch Detailveränderungen wie beispielsweise das Waffendesign des jeweiligen Helden.

Die Steuerung funktionierte wunderbar. Ich hätte nie gedacht noch einmal nach Paragon ein klassisches Top-Down-MOBA zu spielen, jedoch bezog sich diese Entscheidung vor allem auf das nervige Rumgeklicke mit der Maus auf der Map. Ich möchte nicht wie in einem RTS eine Einheit stundenlang durch die Map befehligen, sondern selbst und aktiv einen Helden steuern. Das steigert (für mich) nicht nur den Spielspaß immens, sondern hebt auch das Skill-Level an. Das Spiel ist gratis, jedoch sind nicht alle Helden kostenlos. Ähnlich wie von anderen MOBAs gewohnt, gibt es jede Woche in Rotation eine Handvoll Helden zum Testen. Das finde ich persönlich gut, denn diese Entscheidung hätte vielleicht auch Paragon geholfen weit mehr Geld einzunehmen, um so das Projekt nicht einstampfen zu müssen.

Natürlich hat Genesis einen klassischen competitiven (PVP-)Modus, in dem fünf Spieler auf drei Lanes (plus Jungle) gegen fünf gegnerische Spieler kämpfen müssen. Hinzu kommt noch ein Koop-Modus (PVE) an dem der Entwickler bereits arbeitet. Wer sich für die Geschichte und den Hintergrund der anfänglich 30 Helden interessiert, wird ebenfalls vom Spiel abgeholt. Den Background sowie die Fähigkeiten und Builds der einzelnen Helden könnt ihr auf der offiziellen Webseite nachlesen.

Genesis soll ein immersives Erlebnis bieten und eine interessante Kampagne beinhalten, die verschiedene Schwierigkeitsgrade und Belohnungen bereithält. Nach Paragon habe ich keine neue Heimat gefunden und ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich auf Genesis freue, Hoffnung hege und sogar ein wenig gehyped bin.

Genesis erscheint übrigens bereits nächste Woche – in Europa am 14. August 2019 – für PS4 und soll anschließend für den PC veröffentlicht werden. Auch eine Xbox One Version wurde bereits bestätigt. Die Entwickler sind bei Erfolg auch nicht von einer Nintendo Switch Version abgeneigt. Auf genesismoba.com habt ihr noch die Möglichkeit euch bis Release vorzuregistrieren. Zum Launch erhaltet ihr so 200 Genesis Credits sowie Helden zum Testen. Wer sich auch auf ein neues MOBA für die PS4 freut, sollte auf jeden Fall zuschlagen.