Gemeinsam sind wir stärker – Wie kommt Cross-Plattform Gaming bei der Community an?

Seit Jahren herrscht eine neckische Fehde zwischen Gamern verschiedener Plattformen. PC-Spieler sehen sich als die einzig wahren Gamer und bezeichnen Konsolen-Spieler gerne als den Pöbel der Szene. Selbst unter den Konsolen herrscht große Konkurrenz und Leistung, Grafik und Gameplay werden heiß diskutiert. Dies könnte sich jetzt alles ändern! Denn durch das rege Interesse an Cross-Plattform Gaming könnten Spiele bald von allen Konsolen und dem PC auf dem gleichen Servern gespielt werden, sodass sich Xbox-Fans und PC-Freunde auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen könnten – oder sogar Seite an Seite! Wir wollen herausfinden, ob Cross-Plattform Gaming eine Zukunft hat und wie die Idee bei der Community ankommt.

Die Problematiken von Cross-Plattform Gaming

Der Umstieg auf ein plattformübergreifendes Spielen könnte bald zur Industrienorm werden, doch es warten einige Tücken auf Entwickler und Spieler. Abgesehen von den technischen Anforderungen und der Leistungsunterschiede der jeweiligen Plattform, ist die Programmierung noch nicht perfekt ausgereift. Dies führt zu Bugs und Lags beim Spielen, die erst durch reichlich Erfahrung ausgebessert werden können. Auch die hohe Auflösung und Bildfrequenz von Computern ist für Konsolen momentan noch nicht erreichbar. Diese entwickeln sich auf Grund ihrer vielen Anwendungsbereiche – auch außerhalb von Gaming – schneller weiter als Konsolen, die nur alle paar Jahren in einer neuen Ausgabe erscheinen. Außerdem spielen PC-Gamer oft mit Maus und Tastatur, sofern sie keinen Controller angeschlossen haben, was ihnen bei manchen Spielformen einen Vorteil verschafft. So lassen sich beispielsweise Ego-Shooter viel genauer mit der empfindlichen Maus steuern, als mit einem Joystick. Dadurch wird das Zielen stark vereinfacht.

Die Community sagt „Ja!“

Trotz dieser bekannten Tücken spricht sich eine Mehrzahl der Online-Stimmen für Cross-Plattform Gaming aus. Während auf Reddit und in anderen Foren gerne um die beste „Gamer-Rasse“ gestritten wird, so sind die Spieler in Wirklichkeit deutlich offener für andere Plattformen und kennen mindestens einen Freund von der anderen Seite des Ufers, mit dem sie gemeinsam in den Kampf ziehen wollen. Laut einer GameTrack-Umfrage in GameIndustry.biz sprachen sich nur 8% gegen die Idee eines gemeinsamen Servers aus. 34% fanden die neue Bewegung sehr wünschenswert, während 58% der Gamer sich bisher noch keine Gedanken dazu gemacht hatten. Während sich Microsoft und Nintendo bereits positiv zu dem Trend ausgesprochen haben und Cross-Plattform Gaming in ihre Strategie aufnehmen möchten, ist Sony noch nicht überzeugt. Jim Ryan, Sonys Marketing Chef erklärte in einem Statement, dass er jedoch offen für Gespräche mit Entwicklern und Verlegern sei.

Erfolge im Cross-Plattform Gaming

Einige Spiele funktionieren bereits auf unterschiedlichen Plattformen. So zum Beispiel der beliebte Sandbox-Klassiker „Minecraft“, der auf Mobile, Switch, PC und Xbox plattformübergreifend läuft. Auch hier nimmt sich nur Sony wieder aus dem Rennen, weshalb die Spieler der PlayStation-Version momentan noch unter sich bleiben müssen. Das Update mit dem Namen „Better Together“ vereinigte mit Hilfe der Bedrock Engine viele Teile zu einer einzelnen Version mit dem einfachen Namen „Minecraft“. Seitdem Update ist auch das Zugreifen auf den Server deutlich vereinfacht worden.

Ob sich das plattformübergreifende Gaming wirklich durchsetzten kann, wird die Zukunft zeigen. Wenn Microsoft, Nintendo und Co. diese Spielweise zur Norm werden lassen, bestehen gute Chancen, dass auch Sony früher oder später auf den Zug aufspringt. Wir bleiben gespannt!