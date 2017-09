Gaming-Kilos müssen weichen – zu wenig Bewegung!

Was tut der engagierte Gamer, wenn seine Spielleidenschaft so groß wird, dass er sich kaum noch vom Bildschirm entfernt? Das kann ein richtiges Problem darstellen, denn schnell werden nur noch die notwendigsten Bedürfnisse erfüllt. Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen Gamer ihre Existenz so stark auf ihre Konsole konzentrieren, dass viele normalen alltäglichen Aktivitäten ins Hintertreffen geraten. Dass bei einer sitzenden Tätigkeit natürlich dann auch plötzlich die Kilos am Körper ansetzen, wenn einfach zu wenig Bewegung unternommen wird, ist ebenfalls kein Geheimnis. Die Gamer müssen daran gewöhnt werden regelmäßig zwischem dem Spiel ihre „normales“ Leben zu führen und ihre Aktivitäten nicht zu vernachlässigen.

Mobile Apps als Weg aus der Bewegungslosigkeit

Es ist keine Veränderung, die von heute auf morgen so einfach durchzuführen ist. Die betroffenen Gamer müssen langsam entwöhnt werden vom stundenlangen exzessiven Spielen. Eine progressive Idee ist es ihnen mobile Apps zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihrer Spielleidenschaft zunächst weiter nachkommen können, während sie sich draußen in der Natur bewegen. „Pokemon Go“ war ein erstes, vielleicht noch nicht ganz ausgefeiltes, Projekt in diese Richtung.

Live Casino spielen und Kilos verlieren

Bei einem ausgedehnten Spaziergang durch die schönen Landschaften, kann ein Online Livespiel für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Der Spieler wird nicht zu Hause angekettet, sondern sieht das Spiel nur noch als Zeitvertreib nebenher. Dies ist mit dem Angebot bei https://www.toplivecasino.de/live-spielen/unibet-casino/ möglich, da auch hier per Online-Zugang das Spiel für unterwegs nicht fehlt. Das Zimmer kann also wieder verlassen werden.

Echte Hilfe ist mehr als nur bloßes Anprangern der Missstände

Die betroffenen Gamer haben sich meist ganz unbewusst in diese Situation gebracht und erkennen oft gar nicht ein Fehlverhalten ihrerseits. Es ist wichtig, ihnen Verständnis für die Lage entgegenzubringen. Vorwürfe helfen dagegen nicht weiter. Es muss eine Schritt-für-Schritt-Begleitung einsetzen, die die Menschen langsam wieder an das normale, soziale Leben heranführt. Ein manchmal beschwerlicher Weg, der auch Rückschläge beinhalten kann. Hat der Gamer dann erst wieder Spaß am Leben entwickelt, kann die Spielleidenschaft schnell verringert auftreten und keine Probleme mehr verursachen. Es können danach Strategien entwickelt werden, die ein ähnliches Verhalten in der Zukunft vermeiden sollen. So können Spielzeiten festgelegt werden, die dann eine zeitliche Begrenzung aufführen. Außerdem kann ein spielfreier Tag in der Woche eingeführt werden, damit auch die anderen Aktivitäten genossen werden können. Das Ziel ist es erstrebenswert zu machen nur punktuell wenig zu spielen.

Gesundes Essen gekoppelt mit Bewegung – so lebt ein Profigamer

Ein Profigamer muss sehr auf seinen körperlichen Zustand achten und die besten ihrer Zunft kombinieren eine gesunde Ernährung mit der entsprechenden Bewegung, um fit in die großen Duelle einsteigen zu können. Diese Vorbildfunktion sollte nutzbar gemacht werden, damit sich die Jugendlichen vor ihren Konsolen damit identifizieren können und den Lebensstil abschauen können. Das findet derzeit leider noch zu selten statt, da auch die Profigamer, zu Unrecht, mit einem Stigma behaftet sind. E-Sports ist eine Möglichkeit diese Tabuisierung zu durchbrechen. Massenweise eifern die Jugendliche den LOL-Gamern nach. Das kann der Sache auch dienlich sein.