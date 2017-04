Gaming Headset für PC, PS4 und Xbox One im Test

Wir haben uns mal wieder ein gutes Stück Hardware, um genau zu sein das Gaming Headset G633 Artemis Spectrum vom Hersteller Logitech, angeschaut. Es war uns besonders wichtig, dass wir ein Headset für alle Konsolen, den PC und Mobilgeräte unter die Lupe nehmen. Gleichzeitig durfte das Testobjekt nicht zu kostspielig sein. Heraus kam das oben genannte Gerät. Mit einem Verkaufspreis von rund 170 Euro unterstützt es sämtliche Geräte. Dabei erzeugt es teilweise sogar einen 7.1 Surround Sound und LEDs sorgen für ein imposantes Äußeres. Was kann da also noch schiefgehen?



Gaming Headsets – Dann klappt es auch mit dem Nachbarn

Ein Gaming Headset hatnicht nur den Vorteil, dass es die Kommunikation zu anderen Gamern ermöglicht. Gleichzeitig kann es, sofern es das hält, was es verspricht, eine Soundkulisse schaffen, die in der eigenen Wahrnehmung Kino-Format hat. Gleichzeitig nehmen unsere Mitmenschen nichts wahr. Wir tauchen also tief ins Gaming-Geschehen ein ohne Mitbewohner, Familienmitglieder, Freundinnen oder auch Haustiere zu stören. Anders herum werden auch wir nicht so leicht von Mitmenschen gestört. Wo können also die Knackpunkte sein? Erstens auf jeden Fall beim Ton. Wenn dieser nämlich nicht den Vorstellungen entspricht, ist niemandem geholfen. Zweitens wäre da der Komfort. Wer möchte schon gerne das Gefühl haben stundenlang mit einer Schüssel auf dem Kopf zu Haus zu sitzen. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Kompatibilität. Passt das Gaming Headset wirklich zu euren Bedürfnissen oder ist es die falsche Wahl. Nach diesen Kriterien haben wir das G633 Artemis Spectrum genau angeschaut und geurteilt.

Gaming Headset G 633 von Logitech – Liebe auf den ersten Blick?

Nehmen wir uns die Verpackung des Headsets zur Brust, fällt ein angenehmes Gewicht auf. Dieses Thema ist ein leidiges. Wird bei Headsets hauptsächlich Kunststoff verwendet, sprechen die ersten von billig. Ist Metall das Hauptmaterial wirken sie schnell altmodisch oder zu schwer. Das G 633 macht in dieser Hinsicht vom ersten Moment an einen guten Eindruck. Der Hauptbügel ist aus Metall und von allerlei Stoff und Kunststoff ummantelt. Weitere Bauteile rund um die Muscheln sind ebenfalls mit Kunststoff verkleidet während die Ohren in atmungsaktives Textil eingebettet werden. Während die einzelnen Kunststoff-Gelenke des Kopfhörers beim hantieren gelegentlich knarzen, sitzt das G 633 wirklich ausgezeichnet. Die Optik des Headsets ist zweifellos modern und edel. Ein toller Mix aus glänzenden und matten Design-Elementen ergänzt durch LED-Beleuchtung im PC-Betrieb weiß uneingeschränkt zu überzeugen. Die Beleuchtung wird dabei zu einem ganz besonderen Clou.



Das Logitech G 633 ist ein Headset mit zwei Gesichtern

Die Beleuchtungs-Farbe des Headsets kann aus über 17 Millionen Farben gewählt und in verschiedenen Zonen angepasst werden. Auch aus verschiedenen Beleuchtungsfolgen könnt ihr wählen oder eigene Ideen verwirklichen. Alles jedoch nur beim Anschluss an den PC dank der kostenlos erhältlichen Software. Natürlich seht ihr davon selbst nichts. Es sei denn ihr habt auch andere Geräte von Logitech, die diese Funktion bieten. Ist das der Fall, synchronisiert ihr beispielsweise einfach Beleuchtung von Headset, Maus und Tastatur. Wie ihr im Laufe des Tests noch merken werdet, muss man fast alle Eigenschaften des Headsets mit zweierlei Maß messen. Das erste Maß gilt beim Anschluss an einen am PC und das zweite bei der Verwendung eines Smartphones, der PlayStation 4 oder der Xbox One. Natürlich hat jedes Gerät seine Stärken und Schwächen. Diese sollten jedoch nie zu weit voneinander abweichen, da größere Schwächen eine gute Gesamtbewertung gefährden.

Fall 1 – Das Headset wird an einen PC angeschlossen

Der PC ist definitiv die Lieblingsdisziplin des Logitech G 633. Nicht nur, dass nur dort die Beleuchtung funktioniert. Auch ein ganz anderes Feature ist nur an dieser Stelle nutzbar. Die Rede ist vom 7.1 Surround-Klang. Sicherlich haben wir insgesamt, was Soundqualität angeht, schon besseres gehört und dennoch macht das Headset im Spielebetrieb am meisten Laune. Dort weiß es auch eher zu überzeugen als bei verschiedensten Multimedia-Aufgaben, die wir getestet haben. Die Abstimmung scheint einfach genau aufs Gaming zugeschnitten zu sein. Der Raumklang versetzte uns meist sehr gut mitten ins Spielgeschehen und der angenehme Sitz hat auch bei längeren Spielsessions nicht nachgelassen. Dadurch, dass das Gaming Headset nicht kabellos ist, müsst ihr für den besten PC-Betrieb das beigefügte, edel mit Textil-umwobene USB-Kabel nutzen.



Fall 2 – Das Headset ist an ein anderes Gerät angeschlossen

Vieles was wir beim USB-Kabel-Anschluss genießen, wird beim Anschluss über das 3,5mm Audio-Kabel zur entfernten Erinnerung. Die Lautstärke über den Ausgang des PS4 Controllers ist selbst bei voller Leistung recht mau. Dadurch, dass dann auch nur noch ein Stereo-Signal gesendet wird, wird aus dem 7.1 Headset ein Stereo-Headset, das über die Masse der durchschnittlichen Headsets nicht herausragt. Diest ist bei einem 170 Euro Headset zu wenig. Damit fällt eine große Käufergruppe des Gaming-Headsets, das eigentlich für alle sein sollte, weg. Da tröstet es auch nicht, dass ihr beide Anschlüsse gleichzeitig nutzen könnt und beliebig die Signale wechselt. Ähnlich sieht es auf dem Smartphone aus. Auch dort ist die Maximallautstärke nicht das, was wir uns von den Headsets unserer Wahl erhofft haben. Hier hätte Logitech mit Sicherheit mehr leisten können.

Unser Fazit zum Logitech G633 Artemis Specrtum

Jeder PC-Gamer, der ein oberes Mittelklasse-Headset mit tollem Aussehen und guten Sitz sucht, ist mit dem Logitech G633 Artemis Spectrum Gaming Headset sicherlich gut bedient. Der 7.1 Sound macht Laune und wir trauen dem Headset eine gute Langlebigkeit zu. Die Beleuchtung ist ein cooler optischer Aspekt ohne wirklichen Zusatznutzen. Das ist bei der gleichzeitigen Nutzung beider Anschlüsse zum schnellen Wechsel der Quellen schon anders. Die PS4 und Xbox One Spieler unter euch sollten sich jedoch nach einem anseren Headset umsehen. Über das beigefügte Audio-Kabel fehlt dem Gaming Headset die Kraft und auch das 7.1 Feature geht komplett verloren. In Schulnoten erhält Das Logitech Gaming Headset von uns im PC-Betrieb eine zwei und an PlayStation 4 und Co leider nur ein Befriedigend-.