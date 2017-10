Gaming Headset: Der Teufel CAGE

Teufel erweitert sein Sortiment um das Gaming Headset „CAGE“. Dabei setzt der Berliner Audio-Spezialist auf robuste Verarbeitung, hohen Tragekomfort, sinnvolle Zusatzfunktionen und einen beeindruckenden Sound.

Der will doch nur spielen!

Laut eigener Angabe wurde der CAGE speziell für die hohen Ansprüche von Profi-Gamern entwickelt und soll den „besten Klang in seiner Klasse“ liefern.

„Mit hohem Tragekomfort, überragender Sprachverständlichkeit und robuster Konstruktion ist Teufels erstes Headset ein echter Game Changer.“

Der Teufel CAGE im Überblick:

Gaming-HD-Headset mit integrierter USB-Soundkarte

40-mm-Linear-HD-Treiber für Musikwiedergabe und Filmsound

Große, bequeme Ohrpolster für hohen Tragekomfort (auch für Brillenträger)

Gegnerortung durch virtuellen Raumklang

Extragroße Hörkammer für bequemen Sitz selbst bei langem Gebrauch

Bügelkonstruktion mit hochwertiger Mechanik aus Aluminum

Drei HD-Mikrofone für intelligentes Echo Cancellation, links oder rechts ansteckbar, abschaltbar

Mixed Audio Play: Musik vom Smartphone (Miniklinke) und Spielsound (USB) gleichzeitig hören

Headset-Funktion jederzeit umschaltbar (USB/Miniklinke)

Multifunktionstaste (Rufannahme, Play/Pause, Sprachsteuerung, Titelsprung) an der Ohrmuschel

Lautstärkerad für Master-Volume an der Ohrmuschel

Gaming Headset made in Berlin

Ehe wir einen Blick auf den Sound des CAGE werfen, einige Worte zu Design und Tragekomfort: Die impulstreuen Treiber im CAGE in zwei symmetrischen Hörmuscheln werden durch ein ebenso schickes wie auch leichtes (Aluminium-) Gestell miteinander verbunden. Auf den Ohrmuscheln befindet sich das Teufel-Logo. Nutzt ihr das Gaming Headset am PC, leuchten die dahinter liegenden LED rot auf. Das flexible Mikrofon kann wahlweise links oder rechts angebracht werden.

Zudem verfügt der CAGE über sehr große Hörkammern mit speziellen Lüftungskanälen gegen Schweißbildung an den Ohren, ohne die Abschirmung durch die Ohrpolster negativ zu beeinflussen. Die weit vom Kopf abstehende Aufhängung sorgt zudem dafür, dass der CAGE auch bei Brillenträgern komfortabel sitzt.

„Wir haben uns ganz genau angeschaut, was Gamer brauchen, und wie wir das optimal umsetzen können“, erklärt Robert Schwarz, Produktentwickler bei Teufel.

Natürlich steht aber der Klang an erster Stelle bei einem Gaming Headset und dieser ist erstklassig. Angeschlossen am PC bleibt der CAGE nahezu unerreicht in dieser Preisklasse. Dank der im Headset integrierten USB-Soundkarte werden sowohl Höhen als auch Tiefen sehr gut wiedergegeben.

Die meisten Spiele geben echten Mehrkanalton aus, wodurch Geräuschquellen eindeutig im dreidimensionalen Raum verortet sind. Bei aktiviertem Game-Mode bereitet die CAGE-Software am PC diese Informationen für eine optimale Wiedergabe auf den Stereokanälen des Headsets auf.

Auch das abnehmbare Mikrofon kommt mit einem klaren Sound daher. Das Mikrofon ist zudem mit einer intelligenten Echo Cancellation ausgestattet.Auf diese Weise werden sStörende Umgebungsgeräusche und Echos werden sehr gut unterdrückt.

Sinnvolle (Zusatz-) Funktionen

Der CAGE wird am PC und an der Playstation per USB-Anschluss, an der Xbox und allen anderen Geräten über den Miniklinkenanschluss verbunden. Auch beides gleichzeitig ist möglich: Spielsound per USB und Musik via Miniklinke vom Handy oder MP3-Player. Die Bedienelemente lassen sich gut erreichen und die Anordnung ist sinnvoll gestaltet.

Technische Details

Kophörer:

Empfindlichkeit: (2.83 V / 1 m) 86 dB

Nennimpedanz: 32 Ohm

Frequenzbereich von/bis: 20 – 20000 Hz

Sonstiges: 40-mm-Mylar-Töner

Gehäuseaufbau: Geschlossen

Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff, Silikon

AV-Receiver geeignet: Ja

Mikrofon:

Mikrofon: Ausklappbares, elastisches Richtmikrofon

Größe: 4mm

Frequenzbereich: 100Hz-20KHz

Lieferumfang

Teufel CAGE 7.1 Virtual-Surround-Sound Gaming Headset

USB-Kabel (3 Meter)

3,5-mm-Klinkenkabel (1,3 Meter)

Fazit

Der CAGE von Teufel liefert in puncto Klang und Komfort eine Qualität, wie man sie von dem Berliner Audio-Spezialisten erwartet. Wer auf der Suche nach einem sehr guten Gaming Headset ist, wird bei Teufel fündig.

Das Gaming-Headset Teufel CAGE ist ab sofort auf www.teufel.de zu einem Preis von 169,99 Euro erhältlich.

