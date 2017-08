gamescom: Großes Samsung-Gewinnspiel

Zuverlässiger Speicher on the go und eine High Dynamic Range, die jedes Bild in Szene setzt – zwei Produkte, ein Hersteller: Mit der Portable SSD T5 bringt Samsung Electronics seine neueste Generation externer Speicherlösungen auf den Markt. Der mobile Alltagsbegleiter ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und mit Samungs bewährter V-NAND-Flash-Speichertechnologie ausgestattet. Der neue Samsung Curved QLED Monitor CHG70 präsentiert Games beeindruckend realistisch, mit intensiv leuchtenden Farben und scharfen Kontrasten. Auch in diesem Jahr stellte Samsung seine Produkte wieder auf der gamescom in Köln vor: Passend dazu verlosen wir ein fantastisches Gewinnpaket von Samsung!

Samsung Portable SSD T5

Die T5 erreicht eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 540 MB/s und somit Geschwindigkeiten vergleichbar mit internen SATA-SSDs. Zudem bietet die T5 hohe Datensicherheit im Hosentaschenformat – ideal für zu Hause und unterwegs.

Kleines Kraftpaket

Diese Leistung verdankt die PSSD T5 vor allem der V-NAND-Flash-Speichertechnologie von Samsung, bei der die Speicherzellen vertikal übereinandergestapelt werden. Dies ermöglicht viel Speicherplatz, geballte Performance und hohe Langlebigkeit auf kleinem Raum. Mit einem Gewicht von gerade mal 51 Gramm und der Größe einer Kreditkarte findet die Portable SSD T5 Platz in jeder Tasche. Die T5 ist ohne weiteres geeignet für professionelle Anwender wie Fotografen, Videografen und Kreative, aber auch für Privatanwender, die täglich mit großen Datenmengen hantieren. Das robuste Gehäuse der T5 ermöglicht sorgenfreies Arbeiten, auch mobil. Die Portable SSD ist unempfindlich gegenüber Stößen und verschiedenen Vibrationen. Für diese Sicherheit ist das äußere Metallgehäuse durch einen inneren Rahmen verstärkt, was die externe SSD gegen Krafteinwirkungen von bis zu 1.500 G und einen Fall aus bis zu 2 Metern Höhe schützt.

Hohe Datensicherheit

Die Portable SSD T5 bietet einen optionalen Schutz via Passwortvergabe. Dieses Passwort kann in der zugehörigen App jederzeit geändert, oder je nach Bedarf auch deaktiviert werden. Die App ist für Windows-, Mac- und Android-basierte Geräte verfügbar.

Vielfältige Kompatibilität

Die Portable SSD T5 lässt sich ganz einfach mit vielen Multimedia-Geräten verbinden: Zum Lieferumfang jeder T5 gehören ein USB Typ-C zu USB Typ-C Kabel sowie ein USB Typ-C zu USB Typ-A Kabel. So können Dateien des Nutzers aus verschiedenen Quellen an einem Ort gesichert und auch auf verschiedenen kompatiblen Geräten wie PCs, Notebooks, Smartphones und Smart-TVs genutzt werden.

Samsung CGH70

Die verbesserte Quantum Dot-Technologie mit neuem Metallkern liefert eine Farbraumabdeckung von bis zu 125 Prozent auf der sRGB-Farbskala und 95 Prozent des Digital Cinema Initiatives (DCI-P3) Bewegtbild-Standards. Dadurch nimmt der User alle Farben ganz intensiv wahr, in allen Nuancen und hell erleuchtenden Szenen.

Spiel auf dem nächsten Level

Der CHG70 ist – zusammen mit dem CGH90 – der erste QLED Curved Gaming Monitor mit integrierten HDR-Technologie. Hinzu kommen 144 Hz Bildwiederholungsrate. und WQHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixeln für glasklare Inhalte.

. In dieser Kombination werden selbst unscheinbare Details sichtbar gemacht, auch in besonders heller oder dunkler Umgebung. Der CHG70 ist in den Größen 27 und 31,5 Zoll erhältlich.

Großes Samsung Gewinnspiel – so nimmst du teil:

Mit freundlicher Unterstützung von Samsung verlosen wir eine Portable SSD T5 sowie einen Samsung CGH70!

Alles was ihr dafür tun müsst, ist, uns die folgende Gewinnspiel-Frage zu beantworten und schon seid ihr in unserem Lostopf. Vielleicht gehört ihr schon bald zu den glücklichen Gewinnern dieses tollen Preises!

Mit welchem Spiel würdet ihr euren Samsung CGH70 einweihen?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 10. September 2017 um 23:59 Uhr. In der darauffolgenden Woche wird der Gewinner per Zufall aus allen Einsendungen ermittelt. Teilnehmen dürfen alle Fans unserer Facebook-Seite. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

