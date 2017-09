Gamescom 2017: Neue Charaktere für Dragonball FighterZ

Dragonball Fighterz hat bereits auf der E3 Fans und Presse begeistert. Bandai Namco hatte das Spiel natürlich auch auf der Gamescom dabei, so dass alle Interessierten einen Blick darauf werfen konnten. Mittlerweile sind auch einige neue Modi, Charaktere und weitere Infos dazugekommen.

Die Geschichte geht weiter

Nicht spielbar, aber kurz vorgestellt wurden dabei ein 6-Spieler-Partymodus sowie ein exklusiver Story-Modus. Da Dragonball Fighterz ein Fighting Game nach Tagteam-Prinzip ist, spielt ihr immer in Dreiergruppen. Der Partymodus ermöglicht es euch also, dass sechs Personen einen der sechs Charaktere kontrollieren. Dementsprechend liegt es an euch, zu entscheiden, wer sich gerade in den Kampf stürzt. Die anderen sind dann an der Reihe, sobald ihr sie manuell einwechselt oder einer der Charaktere K.O. geht. Das streicht dann allerdings die Möglichkeit, Teamangriffe durchzuführen.

Der Storymodus erzählt eine exklusive und komplett neue Geschichte aus dem Dragonball-Universum. Der kurze Trailer lässt darauf schließen, dass böse Klone oder Doppelgänger auftauchen, gegen die ihr kämpfen müsst. Die Sequenzen zwischen den Kämpfen sind dabei vollständig animiert und vertont. Inwiefern die Geschichte unterhalten kann, steht natürlich noch offen. Die ersten Eindrücke wecken aber große Neugier. Wie das gesamte Spiel sehen diese wunderbar aus und zeigen, wie viel Aufwand in die gesamte Präsentation gesteckt wurde.

Neue Dragonball Fighterz im Roster!

Wir hatten allerdings die Möglichkeit, einige der neuen Charaktere direkt auszuprobieren. Spielbar ist neben den bereits bekannten Charakteren wie Son Goku, Vegeta oder Freezer zum Beispiel Kuririn. Der kleine Glatzkopf ist im Gegensatz zu anderen Charakteren zwar nicht ganz so schlagkräftig, kann allerdings durch den Einsatz der Senzu-Bohnen sowohl sich als auch seine Teamkameraden heilen. Die beiden Cyborgs C17 und C18 funktionieren als ein Charakter, die immer wieder Teamattacken durchführen können. Freischaltbar sind außerdem Son Goku und Vegeta in ihren Sayajin Gott-Formen, es sei denn, ihr bestellt das Spiel im Voraus. Dann stehen diese sehr starken Charaktere direkt zu Beginn zur Verfügung.

Dragonball Fighterz spielt sich jetzt schon wunderbar flüssig und actiongeladen. Bis wir es zu Hause spielen können, dauert es allerdings noch bis zum Februar 2018. Dann erscheint das Spiel für die PS4, X-Box One und den PC!