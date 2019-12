Game Awards 2019 – Alle Gewinner

Das waren sie wieder … die Game Awards 2019. Während viele Gamer auf der Welt die Show verfolgen in der Hoffnung, neue Spieleankündigungen zu sehen, wie beispielsweise zum ersten PS5 Exklusivtitel „Godfall“, der Ende nächstes Jahres erscheint, fiebern wiederum andere ihren Lieblingstiteln des Jahres entgegen und hoffen ebenso wie die Entwickler selbst, einen der begehrtesten internationalen Preise abzuräumen, die es in der Videospielindustrie zu holen gibt.

Auch für die großen Konsolenhersteller selbst, Nintendo, Microsoft und Sony, ist es natürlich immer eine Bereicherung, wenn Spiele für das hauseigene System zum Spiel des Jahres gekürt werden. Entfacht dies doch gerade bei Besitzern des jeweiligen Systems immer hitzige Debatten darüber, dass die eigene Konsole sich genau deshalb lohnt, weil sie etliche nominierte Spiele des Jahres oder gar Gewinner teilweise exklusiv anbietet. Für Spieler, die auf stationären Konsolen zuhause sind und nicht klassisch am PC, mit Boardgames oder im westcasino ihre Zeit verbringen, sind die Game Awards also immer ein gefundenes Fressen, um den eigenen Geschmack zu überprüfen und mit der Jury einher zu gehen oder völlig anderer Meinung zu sein.

Um die Objektivität des Events zu gewährleisten, wurde eine Jury aus 80 Medienvertretern und Influencern zusammengestellt. Nachdem alle Nominierten auserkoren worden, haben diese Personen dann dafür gesorgt, dass ihre Gewichtung mit 90% der Stimmen eine Richtung für das Siegertreppchen vorgeben und die Fans da draußen mit 10% Einfluss nehmen konnten.

Sekiro: Shadows Die Twice von From Software (den Machern von Bloodborne und Dark Souls) räumte dieses Jahr den begehrten Top-Preis für das Spiel des Jahres sowie das beste Action-Adventure ab. Wie findet ihr die diesjährigen Entscheidungen der Game Awards in ihren 29 Kategorien, die vom besten eSport-Coach bis hin zum besten Indie-Game rangieren?

Game Awards – Nominierte & Gewinner

Spiel des Jahres

Sekiro: Shadows Die Twice — Gewinner

Control

Death Stranding

Resident Evil 2 (2019)

Super Smash Bros. Ultimate

The Outer Worlds

Actionspiel

Devil May Cry 5 — Gewinner

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Gears 5

Metro Exodus

Action-Adventure

Sekiro: Shadows Die Twice — Gewinner

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Resident Evil 2 (2019)

Death Stranding

Control

Borderlands 3

Art Direction

Control — Gewinner

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Audio-Design

Call of Duty: Modern Warfare — Gewinner

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2 (2019)

Sekiro: Shadows Die Twice

Community-Support

Destiny 2 — Gewinner

Apex Legends

Final Fantasy 14

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Content-Ersteller des Jahres

Shroud — Gewinner

Grefg

Ewok

Dr. Lupo

Courage

eSports-Coach

Zonic — Gewinner

Adren

Cain

Grabbz

Kkoma

Sockshka

eSports-Event

League of Legends World Championship 2019 — Gewinner

The International 2019

IEM Katowice 2019

Fortnite World Cup

Evo 2019

2019 Overwatch League Grand Finals

eSports-Spiel des Jahres

League of Legends — Gewinner

Fortnite

Overwatch

Dota 2

Counter-Strike: Global Offensive

eSports-Host

Sjokz — Gewinner

Machine

Redeye

Goldenboy

Candice

eSports-Spieler

Bugha — Gewinner

Faker

Perkz

S1mple

Sinatraa

eSports-Team

G2 Esports — Gewinner

Astralis

OG

San Francisco Shock

Team Liquid

Familienspiel

Luigi’s Mansion 3 — Gewinner

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi’s Crafted World

Kampfspiel

Super Smash Bros. Ultimate — Gewinner

Jump Force

Dead or Alive 6

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown (2019)

Fresh Indie Game

Disco Elysium — Gewinner

Gris

My Friend Pedro

Outer Wilds

Slay the Spire

Untitled Goose Game

Game Direction

Death Stranding — Gewinner

Control

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Games for Impact

Gris — Gewinner

Concrete Genie

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

Indie-Spiel

Disco Elysium — Gewinner

Baba Is You

Katana Zero

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Mobile-Spiel

Call of Duty: Mobile — Gewinner

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: The Children of Light

What the Golf?

Multiplayer-Spiel

Apex Legends — Gewinner

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy’s The Division 2

Narrative (Erzählung)

Disco Elysium — Gewinner

Control

A Plague Tale: Innocence

Death Stranding

The Outer Worlds

Ongoing Game

Fortnite — Gewinner

Destiny 2

Final Fantasy 14

Apex Legends

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Performance

Mads Mikkelsen — Gewinner

Matthew Porretta

Laura Bailey

Courtney Hope

Ashly Burch

Norman Reedus

Rollenspiel

Disco Elysium — Gewinner

Final Fantasy 14

Kingdom Hearts 3

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Wilds

Soundtrack

Death Stranding — Gewinner

Cadence of Hyrule

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Sport-/Rennspiel

Crash Team Racing Nitro-Fueled — Gewinner

Dirt Rally 2.0

EFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

Strategiespiel

Fire Emblem: Three Houses — Gewinner

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

VR/AR Spiel

Beat Saber — Gewinner

Asgard’s Wrath

Blood & Truth

No Man’s Sky

Trover Saves the Universe

Seid ihr mit den Gewinnern zufrieden? Lasst es uns wissen!

