Frohe Weihnachten

Das Spiele-Jahr 2016 neigt sich dem Ende. Mit Uncharted 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian und Battlefield 1 nennen wir nur ein paar Titel, die zum Teil seit Jahren erwartet wurden und unser Jahr bereicherten. Nun beginnt die Zeit Ruhe einkehren und 2016 Revue passieren zu lassen mit all seinen guten und schlechten Höhepunkten.

Das ganze Next-Gamer-Team wünscht Euch und Euren Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich noch besseres und erfolgreicheres Jahr 2017 voller Glück, Gesundheit und natürlich nicht zuletzt tollen Games.

Für Next-Gamer bedeutet 2017 nicht weniger als ein Umbruch. Neue Teammitglieder, alte Mitglieder, die wieder voll dabei sind und neue Ansätze haben wir uns für das neue Jahr auf die Fahne geschrieben. Mit Euch gemeinsam wollen wir zu alter Stärke wieder finden und neue Stärken entdecken. Haltet uns die Treue – es lohnt sich.