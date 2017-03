Friday the 13th: Blutiger Trailer

Ein neuer Trailer zu Friday the 13th: the Game wurde im Rahmen der PAX East veröffentlicht. Der Trailer ist dabei ziemlich brutal und macht den Filmen damit in dieser Hinsicht alle Ehre. Zu sehen sind einige Locations des Spiels, der Fokus liegt aber auf Jason Vorhees und einer Vielzahl seiner Kills. Wie zu erwarten geht Jason nicht gerade zimperlich mit seinen Opfern um, dementsprechend sollten Zartbeseitete diesen Trailer vielleicht umgehen.

Trashhorror oder Sleeperhit?

Nicht nur in puncto Brutalität bleibt das Spiel seiner Vorlage treu, denn wie bei den Filmen lässt sich ein gewisser Trashfaktor nicht abstreiten. Zum Teil ist dies beabsichtigt mit den 80er Jahre Logos zu Beginn des Trailers, die Grafik sieht dagegen etwas nach Last-Gen Spielen aus, was weniger gewollt sein wird. Da die Filmumsetzung ihr Budget per Crowdfunding erhalten hat, lässt sich letzteres aber definitiv verteidigen. Ein weiterer Grund um der Grafik zu verzeihen, ist dass die grundsätzliche Idee des Spiels ziemlich cool ist. Bei der Umsetzung handelt es sich um ein asynchrones Multiplayerspiel à la Evolve. Dabei wird der berühmter Serienmörder gegen 7 Spieler als Teenager losgelassen. Wann wir das interessante Konzept auf Herz und Nieren testen können, ist noch unbekannt. Die Vollversion des Spiels hat aktuell noch kein Releasedatum. Der Entwickler begründet dies mit dem langen Zertifizierungsprozess auf den Konsolen.