For Honor: Ubisoft geht massiv gegen Cheater vor

Wie in eigentlich allen Videospielen sind auch in For Honor Cheater absolut unerwünscht. Und Ubisoft setzt das zum Start des Spiels sogar sehr hart um. Bereits um die 400 Spieler wurden komplett gebannt, selbst wenn es ihr erster Verstoß in dieser Richtung war.Möglich macht das ein Porgramm namens EasyAntiCheat, welches Cheater erkennt und markiert.

For Honor: Cheater erleben harte Bestrafung

70 weitere Personen sollen dabei aus For Honor gebannt worden sein, weil sie gegen einen anderen Punkt der Geschäftsbedingungen verstoßen haben. Ubisoft hat diese Spieler gebannt, da sie sich, entgegen den Allgemeinen Bedingungen, unfair und beleidigend gegenüber anderen Spieler gezeigt haben.

„Nachdem EasyAntiCheat bei einem Spieler Alarm schlägt, schaut sich unser Entwicklerteam diesen Spieler genau an. Das Entwicklerteam entscheidet dann auch, was passiert, ob es eine Warnung, einen zeitlich begrenzten Ausschluss gibt, oder ob der Spieler permanent aus For Honor gebannt wird“ So ein Post auf dem Ubisoft Blog. „Diese Banns bei For Honor sind auf Account-Basis, nicht auf der Hardware-Basis. Fairness ist den Entwicklern sehr wichtig, also werden auch Spieler, die zum ersten Mal solche Tools benutzen, konsequent gebannt. Natürlich können aber Spieler, die sich zu unrecht gebannt fühlen, auch gegen diese vorgehen“

Auf dem PC hatte dieses AntiCheat-Tool zu Beginn noch einige Probleme. Diese Woche ist aber bereits ein Hotfix erschienen, der das Problem löst und eventuelle Fehlermeldungen von EasyAntiCheat behebt. Außerdem hat Ubisoft behoben, dass einige Spieler fälschlicherweise aus dem Spiel geblockt wurden.

For Honor ist seit dem 14. Februar für den PC, die PS4 und die Xbox One zu haben.