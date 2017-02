For Honor Open Beta kann bereits heruntergeladen werden

For Honor geht vom 09. bis zum 12. Februar in die Open Beta. Der Mittelalter-Brawler erscheint für Xbox One, Playstation 4 und PC. Der Beta-Client kann ab heute bereits heruntergeladen werden. Somit können sich die Spieler am Donnerstag sofort in die Schlacht stürzen.

In der offenen Beta werden die Spielmodi Elimination, Dominion, Brawl und Duel zur Verfügung stehen. Auch die Open Beta wird zum Krieg der Fraktionen beitragen, bei dem die drei Fraktionen um Ruhm und Ehre kämpfen. Spieler können Belohnungen erspielen, die beim Release in das Hauptspiel übernommen werden.

Vor Kurzem gab Ubisoft bekannt, dass es einen Season Pass für For Honor geben wird. Dieser enthält jedoch nur früheren Zugang zu neuen Charakteren und einige optische Verbesserungen. Alle zusätzlichen Karten und Charaktere werden den Spielern kostenlos zugänglich sein.

For Honor wird am Valentinstag, dem 14. Februar, offiziell erscheinen.