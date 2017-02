For Honor – Launch-Trailer zum Schlachten-Epos

Seit dem gestrigen 14. Februar steht Ubisofts For Honor in den heimischen Regalen. Während sicherlich einige von euch den Action-Titel rund um die drei wählbaren Fraktionen Samurai, Ritter und Wikinger vorbestellt haben, gibt es bestimmt noch unentschlossene unter euch. Gerade ihr unentschlossenen freut euch sicher über den neuen Launch-Trailer.

For Honor – Der Launch ist erst der Anfang

Es ist natürlich keine Neuigkeit mehr für euch, dass ihr in For Honor als Krieger einer der drei Fraktionen riesige Schlachten aufmischt und euch dabei den Kämpfern der gegnerischen Fraktion stellt. Als Highlight des Spiels gilt dabei das ausgeklügelte Kampf-System, das es euch wie nie zuvor ermöglichen soll, die besonderen Fähigkeiten eurer Fraktion perfekt zu nutzen. So verhindert das Spiel einfaches Hack & Slay und das Haupt-Augenmerk liegt auf euren Skills.

Damit der Launch problemlos verläuft, durchlief der Titel zunächst zwei erfolgreiche Beta-Phasen. Die größten Beta-Phasen in Ubisofts Geschichte sollten den letzten Feinschliff sicherstellen.

Selbstredend ist der Launch ganz Ubisoft-like noch nicht das Ende der Fahnenstange. Zusätzliche Inhalte inklusive neuer Helden, Karten, Spielmodi und Ausrüstungen werden in drei an den Launch anknüpfenden „Seasons“ veröffentlicht. Season Pass-Besitzer werden Early Access zu einigen Elementen dieser Inhalte erhalten.