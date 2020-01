Final Fantasy VII Remake – Release erneut verschoben

Wie Square Enix gestern mitgeteilt hat wird das Rollenspiel „Final Fantasy VII Remake“ nicht mehr wie geplant am 03. März 2020 veröffentlicht. Stattdessen müssen sich Fans einige Wochen länger gedulden und sich auf eine Veröffentlichung im April einstellen.

So teilte das Unternehmen mit, dass „Final Fantasy VII Remake“ am 10. April 2020 für die Playstation 4 in den Handel kommen soll. Mit einer persönlichen Nachricht an die Fans meldete sich der verantwortliche Producer Yoshinori Kitase:

„Wir wissen, dass sich so viele von euch auf die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake freuen und geduldig darauf warten, zu erleben, an was wir gearbeitet haben. Um sicherzustellen, dass wir ein Spiel abliefern, das mit unserer Vision übereinstimmt und die Qualität bietet, die unsere wartenden Fans verdienen, haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung auf den 10. April 2020 zu verschieben.

Wir treffen diese schwierige Entscheidung, um uns selbst einige zusätzliche Wochen zu geben, um den finalen Feinschliff am Spiel vorzunehmen und euch mit der bestmöglichen Erfahrung zu versorgen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams bei jedem entschuldigen, da ich weiß, dass dies bedeutet, dass ihr etwas länger auf das Spiel warten müsst.

Danke für eure Geduld und die weitere Unterstützung.“