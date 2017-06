FIFA – Einfluss des Computers auf das Spiel dementiert

Vor kurzem gab es Gerüchte, dass im Code von FIFA Änderungen eingebaut sind, die gescriptet den Ausgang eines Spiels beeinflussen. Via Reddit berichtete ein User über Teile des Codes, die erst aktiviert werden sollen, wenn einer der Spieler deutlich unterliegt. So sollte in erster Linie, das Momentum verändert werden, welches einer Mannschaft einen deutlichen Vorteil gibt. Nun äußerte sich FIFAs Creative Director Matt Prior über unsere Kollegen von Eurogamer zu diesen Vorwürfen.

FIFA – „Das ist nun mal Fußball“

„Das werden wir oft gefragt. Gibt es etwas, dass die Ereignisse skriptet? Ich kann euch versichern, so etwas gibt es nicht. Das ist einfach Fußball. So etwas passiert im Fußball. Es gibt eine gewissen Toleranz in bestimmten Situationen für Fehler. Aber das passiert dann auf einem individuellen Level und zufällig. Es registriert nicht das Ergebnis und sagt ‚Hey, es steht 1-0 in der 90. Minute, lass den Typen ein paar Fehler machen,‘ es ist sehr individuell. Das kann jederzeit passieren. Das macht die Schönheit des Sportes aus. Das kann natürlich auch manchmal frustrierend sein, aber das ist die Natur des Sportes.“

Ob und inwieweit diese Aussagen von Matt Prior dann richtig, oder nur Ausreden sind, ist natürlich nicht bekannt. Wir sagen aber, dass FIFA keinen wirklichen Vorteil daran hätte, solch eine Mechanik in das Spiel einzubauen. Es ist also fraglich, ob die auf Reddit gezeigten Werte tatsächlich diesen Zweck haben.