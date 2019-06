FIFA 20 – Reveal Trailer stellt „Volta-Fußball“ vor – „Fifa Street“ als integrierter Modus?

In „Fifa 20“ wird ein Straßen-Modus enthalten sein, der das alte „Fifa Street“ Feeling zurückbringt. Im Reveal Trailer könnt ihr den „Volta-Fußball“ selbst bestaunen.

Im Rahmen der EA-Pressekonferenz wurde „FIFA 20“ offiziell mit einem ersten Trailer enthüllt. Dieser kündigt den „Volta-Fußball“-Modus an, wobei es sich um einen Straßenfußball-Modus handelt. „Volta-Fußball“ erinnert stark an „FIFA Street“ und soll ab Release verfügbar sein.

„Volta-Fußball“ könnt ihr in einem Rush-Modus (ohne Torhüter) im Dreier- oder Viererteam spielen können. Darüber hinaus werden Matches im Vierer- oder Fünferteam mit Torhütern geboten. Es wird gekickt, getrickst und geschubst, wie Fans bisher nur aus dem beliebten Spin-Off der Fußball-Simulation „FIFA Street“ kennen. In verschiedenen Arenen und Umgebungen, die jeweils unterschiedliche Größen aufweisen sollen, können sich die Spieler in Zukunft messen.

Im sogenannten „Volta-World“-Modus kann man seine eigene Mannschaft zusammenstellen. Während im Story-Modus der eigene Spielcharakter im Fokus stehen soll. Auch einen Liga- sowie Kick-off-Modus soll es im Volta-Straßenfußball geben.

„FIFA 20“ soll am 27. September 2019 für die PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC veröffentlicht werden.