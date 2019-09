FIFA 20 im Test – Volta hier, Volta da, Volta ist der Star!

Jedes Jahr aufs Neue wird ein neues FIFA Spiel von EA Sports auf den Markt geschmissen und versucht die Fans aufs Neue abzuholen. In den meisten Fällen gelingt es sehr gut, doch viele langjährige Fans bemängeln immer wieder das unzureichende Gameplay. Einige greifen sogar zu drastischen Mitteln und entscheiden sich für die Konkurrenz aus dem Hause Konami. In diesem Jahr soll vor allem der sogenannte Volta-Modus überzeugen. Dabei handelt es sich im Grunde um einen integrierten „FIFA Street“-Modus oder bietet dieser doch weit mehr? Und was ist es, was eine richtig gute Fußballsimulation ausmacht? Sind es die Lizenzen oder das herausragende Gameplay oder beides? Ich gehe in meinem Test auf all die Fragen ein und verrate euch, in wie fern sich FIFA 20 im Hinblick auf den Vorgänger verbessern konnte.

Umfang satt

Die größte Neuerung ist der viel beworbene Volta-Modus, der den Hallen- sowie Straßenfußball zurück in eurer Wohnzimmer bringt. Ganze sieben Jahre mussten Fans darauf warten. 2012 erschien der letzte „FIFA Street“ Ableger, der genau dieses Erlebnis auf unseren Bildschirm zauberte. Nun dürfen wir erneut in 3v3, 4v4 oder 5v5 Partien in urbaner Umgebung und ohne Regeln dribbeln. Ohne Fouls, ohne Karten und ohne Abseits treten wir wahlweise Online als auch Offline an und versuchen unseren gegenüber mit schnellen Pässen sowie spektakulären Tricks auszuspielen. Die Teams können aus männlichen und weiblichen Spielern bestehen. Nach Belieben können die Felder der insgesamt 17 Locations in den drei Größen klein, mittel und groß bespielt werden. Zudem könnt ihr selbst entscheiden ob ihr mit oder ohne Bande spielt. Wird mit festem Torwart gezockt, dann muss der Ball in den Handballtoren landen. Entscheidet ihr euch ohne Keeper zu spielen, dann muss der Ball durch klitzekleine Öffnungen in der Wand flutschen. Dank verschiedener Arenadesigns und einer Menge Auswahlmöglichkeiten sollte genug Abwechslung zu finden sein.

Für alle Einzelspieler, die möglicherweise die Story-Kampagne der letzten Teile vermissen könnten, hat sich EA Sports was Feines ausgedacht. Da Alex Hunters Geschichte in „FIFA 19“ ihren Abschluss fand, dürfen sich Spieler in „FIFA 20“ auf eine ebenso aufwendig inszenierte Story-Kampagne aus dem Straßenfußball-Milieu freuen. Die Kampagne punktet mit toll inszenierten Zwischensequenzen und der hervorragenden Vertonung. Im sogenannten Volta-Story-Modus dürfen wir uns einen eigenen Charakter erstellen und müssen unser Team an die Spitze der Volta-Welt führen. Insgesamt besteht das Team aus dem selbst kreierten Avatar sowie neun weiteren Mitgliedern, die ihr im Laufe eurer Karriere rekrutiert. Alle Teammitglieder können individuell angepasst werden sowie mit unterschiedlicher Kleidung versehen werden. Die Klamotten können durch wöchentliche Herausforderungen gewonnen oder durch Volta-Coins gekauft werden. Volta-Coins verdient ihr euch durch Siege auf dem Platz. Darüber hinaus werden den Spielern auch die Modi VOLTA-Tours und VOLTA-League geboten. Die VOLTA-League bietet eine klassische Online-Liga und bei VOLTA-Tours spielt man mit abgeänderten Regeln. Allein das gesamte VOLTA-Paket hätte locker für ein eigenständiges Spiel ausgereicht, doch man bietet euch so viel mehr.

Neben dem umfangreichen VOLTA-Modus punktet „FIFA 20“ mit einem alternativen Karriere-Modus, in dem ihr wahlweise eine Spieler-Karriere oder eine Trainer-Karriere durchleben dürft. Während ihr euch in der Spieler-Karriere für einen eigenen Avatar oder einen realen Fußballstar entscheiden könnt, erstellt ihr in der Trainer-Karriere euren Trainer komplett selbst – auf Wunsch auch einen weiblichen. Damit setzt EA ein tolles Zeichen und bietet Diversität. Auch hier könnt ihr euren Trainern ein individuelles Outfit verpassen und immer wieder verändern. Weitere Verbesserungen im Trainer-Modus sind die zwar unvertonten, aber optisch ansprechenden Pressekonferenzen. Hier haben auch eure Antworten Auswirkungen auf das neu integrierte Moral-System des Teams. Je nach Antwort motiviert oder aber demotiviert ihr eure Spieler, sodass ihre Leistungen durch eurer Management abhängig werden. Zudem schreiben euch eure Spieler Nachrichten, die ihr beantworten könnt. Auch diese Antworten haben sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Moral der Spieler.

Auch die UEFA Champions League kann mit der Mannschaft eurer Wahl bestritten werden. Da man in diesem Jahr jedoch die Lizenz für Juventus Turin an Konami abtreten musste, heißt der Club in „FIFA 20“ Piemonte Calcio. Doch keine Bange Superstar Cristiano Ronaldo sowie die restlichen Spieler haben keine Fantasienamen und sehen authentischer aus als jemals zuvor. Trotz diesem Tiefschlag kann EA Sports mit anderen Lizenzen glänzen. So hat man sich die Rechte an 12 neuen Stadien aus Deutschland gesichert, darunter das „Wohninvest Weserstadion“ in Bremen, die Commerzbank-Arena in Frankfurt, das RheinEnergieStadion in Köln und die Opel Arena in Mainz. Mit über 180 neue Spieler-Headscans sorgt man auch bei den weniger bekannten Gesichtern für ein authentisches auftreten auf dem Rasen, Fans kleinere Klubs müssen sich aber weiterhin mit editierten Kickern zufriedengeben. Nebenbei hat EA auch noch die rumänische Liga 1 bereitgestellt.

Selbstverständlich ist auch die Geldruckmaschine schlechthin namens „Ultimate Team“ an Board und lockt erneut mit einem Glückspielartigen Zufallsprinzip sowie der Pay2Win-Mechanik. EA hat zahlreiche Mechaniken eingebaut, die noch mehr Abwechslung und Verbesserungen versprechen. So werden in „FIFA 20“ die mehrwöchigen Seasons Einzug halten, wo die Spieler zusätzliche Belohnungen erspielen können. Zudem werden neue Gegenstände integriert wie kosmetische Anpassungen für Tribünen sowie den Mittelkreis und auch einzigartige Jubelgesten. Somit könnt ihr den Partien eure persönliche Note aufdrücken.

Aber Vorsicht Leute: Lasst euch nicht zu viel Geld aus den Tasche leiern, denn dieser Spielmodus macht süchtig und das mit Absicht! Mein Tipp: Lasst die Finger davon! Behauptet euch lieber im klassischen Online-Modus gegen andere Spieler, dies schont definitiv euren Geldbeutel. Hierfür gibt es genug Alternativen. Messt euch in „Saisons“, spielt dazu mit einem beliebigen Team, steigt in bessere Ligen auf und holt euch den Pokal. In „Pro Clubs“ erstellt ihr mit Freunden euren eigenen Verein und tretet Online in Partien bis zu 11v11 an. Um Euch nicht ganz fürchterlich zu ärgern könnt ihr auch Freundschaftsspiele gegen Freunde oder Fremde absolvieren und im „Koop-Saisons“ kämpft ihr euch gemeinsam mit einem Freund durch die Online-Partien und erklimmt mit ihm die Ränge dieser Welt.

Detailverbesserungen und Atmosphäre pur

Im Gameplay hat EA nur wenig verbessert. Scheinbar gibt man sich mit dem arcadelastigen Spielablauf zufrieden und schafft es nur im Detail den Vorgänger abzuhängen. Das Spieltempo wurde ein klein wenig gedrosselt, aber realistisch fühlt es sich dennoch nicht an. Dafür agieren die Spieler einfach viel zu schnell auf dem Platz. An der Ball-Physik wurde ebenfalls geschraubt, nun prallt dieser noch authentischer von Spielern ab, da dies jedoch auch bei „FIFA 19“ der Fall war, ist dieser Verbesserung nur wenig spürbar. Frisch fühlt sich dagegen das neue Seitwärtsdribbling an und erleichtert Alleingänge. Die Ausdauer der Spieler ist deutlich schneller aufgebraucht, wodurch ihr etwas taktischer agieren müsst. Auch das kontrollierte Tackling, ausgeführt durch einen Doppelklick der Taklingtaste, trägt zu mehr Tiefe auf dem Platz bei. Weniger gut gefallen hat mir die neue Steuerung bei Freistößen sowie Elfmetern, es ist deutlich schwieriger geworden den Ball zur gewünschten Position zu spielen. Klappt es noch einigermaßen gut bei Freistößen mit dem linken Stick zu zielen und mit dem rechten stick nach zu helfen, wird es bei Elfern zu einer richtigen fummelei, da man den linken Stick in die gewünschte Schussrichtung festhalten muss. Bei den sensiblen Controllern wird es schon mal zur nerven Probe. Ich bin aber zuversichtlich, dass mit genug Übung auch dieses Manko aus der Welt geschafft werden kann.

Bei den Torschüssen setzt EA erneut auf das Abschlusstiming, da man nur so den Unterschied zwischen durchschnittlichen und guten Spielern herausstellen kann. Zum Glück lässt sich dieses Feature weiterhin in den Optionen ausstellen, sodass ihr es nur noch bei Frei- und Strafstößen anwenden müsst. Zwar fühlt sich das Gameplay im Großen und Ganzen etwas besser an als noch im Vorgänger, dennoch kommt man an den Realismus eines Pro Evolution Soccer nicht ran. Zumal die KI-Kollegen oftmals ziemlich dumm in der Gegend stehen bleiben und sich nicht vernünftig anbieten. Das nagt am Spielspaß.

Für eine erstklassige Atmosphäre sorgt die grandiose Soundkulisse. Egal ob im Stadion, in der Halle oder auf der Straße. Zu jeder Location gibt es die passenden authentischen Sounds. Sohlen quietschen auf dem Hallenboden, der Ball gibt ein dumpfes Geräusch von sich, wenn er auf die Bande trifft und die Fans sorgen mit Gesängen und anderen Lauten für eine Stimmung, die nur vom echten Stadionbesuch getoppt werden kann. Genau so muss das sein. Zudem wirken die Gesichtsanimationen noch hübscher, sodass sich jede Emotion an der Mimik direkt ablesen lässt.

Fazit

„FIFA 20“ ist eine gelungene Fortsetzung geworden mit neuen Spielmodi, hübscheren Animationen, verbesserter Soundkulisse inklusive Kommentatoren, neuen Lizenzen, Stadien und neuer Story. Zudem hätte schon allein der Umfang des VOLTA-Modus für ein eigenständiges Spiel ausgereicht, doch EA Sports bietet euch noch viel mehr. Es ist wohl der umfangreichste Serienableger der FIFA Geschichte geworden und punktet auf beinahe jeder Ebene. Nur die Kritik bezüglich des Realismus muss sich FIFA 20 gefallen lassen, da ist der Konkurrent aus dem Hause Konami deutlich besser aufgestellt. Auch bezüglich des „Ultimate Team“-Modus muss sich EA die Kritik gefallen lassen, dass dieser sowohl Pay2Win- als auch Glückspiel-Mechaniken nutzt, um Spielern effizient Geld aus der Tasche ziehen zu können, nur wenige können hier wiederstehen. Dafür habe ich dem Spiel einen Punkt abgezogen.