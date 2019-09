FIFA 20 – Demo veröffentlicht

Ab sofort steht die Demo zu EAs Fußballsimulation „FIFA 20“ für die Plattformen PS4, Xbox One und PC zum Download bereit. In dieser dürft ihr zwei Spielmodi ausgiebig testen.

EA Sports hat eine Demo zur kommenden Fußballsimulation „FIFA 20“ veröffentlicht. Abhängig von der Plattform werden sechs bis sieben GB benötigt. Nach dem Download der Demo könnt ihr den sogenannten VOLTA Football-Modus sowie den 11v11 Anstoß-Modus ausprobieren. Im VOLTA-Modus könnt ihr die Mannschaften Real Madrid, Starlet Vinicius Jr. und Street Kings in den Partien 3v3 antreten lassen. Im 11v11 Kick-Off-Modus erlebt ihr das Gruppenspiel der UEFA Champions League hautnah. Spielt als Chelsea, Dortmund, Liverpool, PSG, Real Madrid oder Tottenham im Santiago Bernabéu, im Tottenham Hotspur Stadion oder an der Stamford Bridge.

Die Sprachausgabe der Demo erfolgt in Englisch, während Untertitel unter anderem in deutscher Sprache ausgewählt werden können. „FIFA 20“ wird am 27. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Für die Switch erscheint eine speziell auf die Hardware zugeschnittene Legacy-Edition.

FIFA 20-Demo downloaden