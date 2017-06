Fifa 18 – The Journey mit neuer Fortsetzung

The Journey war in Fifa 17 mit Sicherheit eine der sinnvollen und spaßigen Neuerungen. Die Geschichte rund um den Jungspieler Alex Hunter, mit all seinen Höhen und Tiefen, war echt spannend und cool erzählt. Auch bei den Fans kam die Umsetzung gut an. Da ist es eigentlich kaum verwunderlich, dass Electronic Arts auch für Fifa 18 eine neue Auflage des Journey-Modus auf die Reise schickt.

Fifa 18 The Journey – Geht es aufwärts mit Alex Hunter?

Die zweite „Episode“ von The Journey trägt den Untertitel Hunter Returns. Bereits gezeigt werden im Trailer Christiano Ronaldo und Thomas Müller, auf die ihr im Vorgänger bisher nicht getroffen seid. Dafür habt ihr aber unter anderem Marco Reus und den Trainer eures Premier League Vereins getroffen. Auch die werden in Hunter Returns wieder mit dabei sein.

Möglicherweise ist sogar die deutsche Bundesliga eines der möglichen Ziele im neuen Journey-Modus. Zumindest geht es im Trailer um „Den nächsten Schritt“ und einen möglichen Wechsel Hunters in die Bundesliga. Sind wir gespannt. Erscheinen wird Fifa 18 übrigens im September 2017 für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch. In der Switch Version wird The Journey allerdings nicht enthalten sein.