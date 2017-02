FIFA 18 kommt inklusive The Journey Season 2

Es war nur eine Frage der Zeit, bis EA den Fußball-Titel FIFA 18 offiziell bestätigt. Unsere Kollegen von Gamespot haben sich auf die Lauer gelegt und waren im richtigen Moment zur Stelle. Im Rahmen einer Investorenkonferenz hat der Publisher nun genau dies getan. Mit an Bord ist auch The Journey Season 2.

„FIFA 18 wird das emotional mitreißendste FIFA aller Zeiten“

FIFA 18 soll laut EA CEO Andrew Wilson auf der Basis, die mit The Journey gebildet wurde, aufbauen. Die zweite Saison will mit neuen Charakteren und Storysträngen überzeugen. Der CEO verspricht nicht weniger als innovative neue Erfahrungen. Wobei FIFA 18 das emotional mitreißendste FIFA aller Zeiten werden soll.

Wilson gab ebenfalls zu Protokoll, dass über 10 Millionen Spieler The Journey gespielt haben. Auch die Zahl der Ultimate Team Spieler steige von Jahr zu Jahr an. Für alle, die mit dem Begriff The Journey nichts anfangen können, sei gesagt, dass es sich hierbei um einen Story-Modus handelt. Bei The Journey übernehmt ihr die Kontrolle des Jung-Fußballers Alex Hunter. Im Laufe der Story kommt ihr dabei in Kontakt mit verschiedenen realen Spielern und Trainern.

Uns wusste The Journey als neues Element innerhalb eines Fußball-Games zu überzeugen. Dies liegt vor allem daran, dass es mehr denn je auf das emotional geladene Spiel abseits des Platzes eingegangen ist. Klarheit wurde uns in Sachen SKATE 4 verschafft. Der Titel befindet sich aktuell nicht in Entwicklung. Als Entschädigung bestätigte EA für Star Wars Battlefront 2 eine Single-Player-Kampagne und Inhalte aus verschiedenen Star Wars Epochen.