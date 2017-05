Far Cry 5 – Alle Infos zum Reveal

Am 26.05. war endlich die offizielle Angekündigung des neuen Ablegers der preisgekrönten Spielreihe Far Cry und wir haben die wichtigsten Infos für euch Zusammengefasst.

Der Far Cry 5 Ankündigungs-Trailer

Ubisoft präsentiert den Trailer mit In-Engine Footage und offenbart somit auch, wie das Spiel nachher wohl auszusehen scheint. Wie auch bei den vorherigen Teilen ist das neue Far Cry 5 sehr schön anzusehen und macht auf jeden Fall Lust auf mehr! Es wird eine sehr schöne und Lebendige Spielwelt präsentiert und es gibt schon erste Eindrücke was die Story wohl hergeben wird. Der auf dem Spiele-Cover zu findende vermutliche „Bösewicht“ ist allerdings nicht wieder zu finden.

Doch es gibt noch mehr..

Neben dem Ankündigungs-Trailer gibt es noch drei weitere neue Videos. Hierbei handelt es sich um Charaktervorstellungen. Diese vermitteln ein Stück weit mehr von der Geschichte und gehören vermutlich zum Team, dass den Protagonisten unterstützen wird.

Es lässt also hoffen, dass uns Ubisoft mit Far Cry eine Interessante und Spannende Geschichte präsentieren wird. Was bisher gezeigt wurde bietet sehr viel Potenzial den Spieler in die Welt von Hope County zu entführen.

Was hat das neue Far Cry 5 Gameplaytechnisch zu bieten?

Auf der Offiziellen Far Cry Seite von Ubisoft wurden diesbezüglich auch schon einige Details veröffentlicht:

Sobald du Hope County betrittst, hast du die Freiheit, die feindselige Spielwelt in jeder beliebigen Reihenfolge anzugreifen

Ein großes Aufgebot von denkwürdigen Charakteren formt deine Geschichte, während du den Widerstand gegen die Sekte entfachst

Zum ersten Mal in Far Cry bist wirklich du der Held – erstelle deinen eigenen Avatar und passe deine Spielfigur an.

Erhöhe den Widerstandslevel, um die Welt auf entscheidende Arten und Weisen Weiterzuentwickeln.

Störe die Vorbereitungen der Sekte auf den Weltuntergang und fordere ihre Herolde zu epischen Showdowns in der offenen Spielwelt heraus.

Deine Entscheidungen beeinflussen die Welt, wenn sich aus dem Chaos neue Gameplay-Möglichkeiten ergeben.

Zerfurche die Landschaft mit kultigen amerikanischen Fahrzeigen, die du besitzen kannst, von Muscle Cars über riesige Sattelschlepper und ATVs bis hin zu Traktoren.

Steure ein Flugzeug, um die Truppen der Sekte in epischen Luftschlachten zu verwickeln oder Bombenangriffe zu fliegen.

Entdecke die reichhaltige Natur von Montana, indem du jagst, angelst und jeden Zentimeter erkundest.

Ubisoft verspricht viel…

Das Gameplay hört sich soweit schon mal sehr vielversprechend an. Gerade der Kooperative Modus ist sicherlich für einige Spieler Interessant die sich gerne zusammen ins große Abenteuer stürzen. Bei vielen Coop Titeln leidet durch diese Möglichkeit leider meistens die Story. Es bleibt also abzuwarten wie gut Ubisoft es schafft die ganzen Features umzusetzen.

Der Titel Ghost Recon Wildlands war schließlich auch Kooperativ komplett durchspielbar, allerdings hat der Titel leider Storytechnisch weniger überzeugt. Am 27.02.2017 soll der Titel erscheinen und wird uns dann letztendlich verraten, was das neue Far Cry wirklich zu bieten hat.