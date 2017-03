Fallout 4 VR – Großspurige Aussagen im Vorfeld zur E3

Bethesda hat Fallout 4 VR auf der letztjährigen E3 erstmals der Spielerschaft vorgestellt. Seitdem hat Bethesda kein Wort mehr über den VR-RPG-Titel verloren. Laut Bethesdas Pete Hines wird sich dies bald ändern. Auf der E3 2017 wird der Titel nämlich wieder zum Thema.

Fallout 4 VR will blow your Mind

Die Kollegen von DualShockers haben ein Interview aufgeschnappt, das sich den Überlegungen von Hines und Director Todd Howard zu Fallout 4 VR widmet. Da Hines selbst an Motion-Sickness leidet, gibt er die Schilderungen von Howard weiter. Dieser beschreibt Fallout 4 VR als das beeindruckendste, was er in seinem Leben je gesehen hat. Man könne es sich kaum vorstellen wie realistisch es aussieht. Er versprach auch, dass es Gamer komplett aus den Socken haut.

Auf die Frage zur Zukunft von VR gibt er zu, dass er nicht wisse, ob es revolutionär ist. VR wird aber auf jeden Fall seine Anhänger haben und daran möchte Bethesda teilhaben.

Natürlich wundert es uns nicht, dass Bethesda auch aufgrund der eigenen Investitionen in Fallout 4 VR durchaus daran interessiert ist, dass VR eine Zukunft hat. Auch die eindeutigen Lobeshymnen auf die Technik und Fallout 4 VR lassen sich leicht in die Schublade Werbe-Aussage stecken. Nichtsdestotrotz weiß Bethesda auch, dass man sie anhand dieser Aussagen beurteilen wird.

Was haltet ihr vom Medium VR? Hattet ihr schon die Gelegenheit ein Headset anzutesten? Wir haben uns bereits die HTC Vive angeschaut und sind auf unsere Kosten gekommen. Teilt uns eure Erfahrungen mit.