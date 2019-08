Fall Guys: Ultimate Knockout – Battle-Royale im Takeshi´s Castle-Stil

Sind euch die anderen Battle-Royale Titel auf dem Markt zu brutal? Wollt ihr endlich mal frische Wind im Genre erleben? Dann ist „Fall Guys: Ultimate Knockout“ genau das richtige für euch, denn hier muss man keine anderen Spieler töten, nur daran hindern als erster die Krone zu ergattern. Die Entwickler von Mediatonic ließen sich bei Videoformaten wie „Takeshi´s Castle“ oder „Wipe Out“ inspirieren und lassen 100 Spieler gleichzeitig in einem Rennen um die Krone starten.

Auf der diesjährigen Gamescom durften wir den Titel selbst ausprobieren und mussten uns gegen drei andere echte Spieler, in diesem Fall Redakteur-Kollegen, durchsetzen, alle restlichen Gegner waren Bots. Insgesamt galt es aus drei unterschiedlichen Disziplinen als Sieger hervorzugehen, wobei nach jeder Disziplin immer weniger Spieler um die heiß begehrte Krone kämpfen mussten. Nach jeder Disziplin wurde aussortiert und so flogen die letzten 15 – 20 Spieler raus.

In der ersten Disziplin galt es durch ein Dschungel-inspiriertes Areal zu laufen und offene Durchgänge zu finden. Vor uns befanden sich sieben oder mehr Durchgänge, die durch aufgestapelte bunte Kisten versperrt wurden. Welcher Durchgang der richtige ist, finden wir erst heraus, sobald wir mit dem klobigen Körper unseres Charakters gegen die Kisten springen. Ist der Durchgang passierbar, dann fliegen die Kisten beiseite, war es der falsche, dann prallen wir zurück und zwei rote Kreuze machen uns deutlich, dass wir uns schnell für einen anderen Durchgang entscheiden sollten. Nach und nach reduziert sich die Anzahl an verfügbaren Durchgängen, bis wir schließlich ans Ziel gelangen.

In der zweiten Disziplin starten ein paar Spieler mit einem Biberschwanz am Hinterteil und andere wiederum nicht. Jetzt müssen Spieler, die keinen Biberschwanz haben, sich einen klauen. Nach Ablauf eines Zeitlimits, in der Demo waren es zweieinhalb Minuten, kommen nur Spieler mit einem Biberschwanz in die nächste Runde.

In der dritten und in diesem Fall letzten Runde mussten wir einen Hügel erklimmen, der voll mit Hindernissen gespickt war. Damit der Aufstieg nicht allzu leicht wird, werdet ihr permanent mit riesigen Kugeln beschossen, die euch ein ganzes Stück zurückwerfen können. Ähnlich wie in einem Flipperautomaten sind einige Vorrichtungen angebracht, die euch Schutz vor den Kugeln gewähren können. Zu allem Überfluss sind überall auf dem Berg riesige Hammer angebracht, die bedrohlich umherkreisen und euch bei einem Treffer durch die Gegend schleudern. Am Gipfel müsst ihr euch nur noch die Krone schnappen und werdet zum Sieger ernannt.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist ein Battle Royale für die ganze Familie. Dank des putzigen Looks und dem pazifistischen Gameplay muss man sich bezüglich einer USK Einstufung keine Sorgen machen. Zum Launch soll es über 30 Disziplinen geben, die bei jedem Spielstart zufällig ausgewählt werden. Nach insgesamt fünf Runden soll der Gewinner ermittelt sein, die Rundenanzahl ist jedoch noch nicht final und kann sich noch ändern.

Bis zum Release dauert es leider noch, denn der Titel soll im 2. Quartal 2020 für Playstation 4 und PC veröffentlicht werden. Unterhalb des Artikels findet ihr den E3 2019 Trailer und eine kurze Gameplay Einführung.