Ever Oasis: Das Action-RPG für den 3DS im Test

Ever Oasis entsprang dem gleichen Kopf, der auch schon Secret of Mana erschaffen hat. Das allein hat mich schon neugierig gemacht. Es war schließlich dieses Spiel, welches mich damals überhaupt erst an das Genre der Rollenspiele führte. Ob Koichi Ishii mich mit seinem neuen Spiel genauso begeistern konnte, lest ihr im folgenden Test!

Ein plötzlicher Beginn

Ever Oasis spielt in einer Welt, die einst der unseren glich, mittlerweile aber zu größten Teilen aus Wüste besteht. Das „Chaos“ ist über die Welt gekommen und hat alle Lebewesen verzehrt und zu Monstern gemacht. Ihr spielt einen kleinen Sprössling, ein Pflanzenwesen, welches einen Samen im Herzen trägt. Euer Samen ist jedoch etwas ganz besonderes, da ihr ein Kind des großen Baumes seid. Das bedeutet, dass ihr inmitten der Wüste eine eigene Oase erschaffen könnt.

Ihr startet in der Oase eures großen Bruders, der letzten der Welt. Dort sollt ihr darauf vorbereitet werden, in Zukunft ein guter Häuptling für eure Oase zu sein. Dies tritt allerdings weitaus früher als geplant ein. Die Heimat eures Bruder wird vom Chaos angegriffen und er schickt euch in letzter Sekunde fort. Ihr landet bei einem Wassergeist, der mit euch eine neue Oase erbaut und euch von da an mit Rat und Tat zur Seite steht. Eure Aufgabe beginnt also: Lasst eurer Refugium wachsen und gedeihen, so dass immer mehr Lebewesen zu euch ziehen und befreit die Welt vom Chaos.

Es wächst und gedeiht!

Ein zentrales Element von Ever Oasis ist also die Pflege eurer Oase. Jeden Tag kann ein Besucher auftauchen, der entweder direkt begeistert ist oder dem ihr Anreize schaffen müsst, damit er bei euch einzieht. Zu Beginn kommen vor allem andere Sprösslinge, die den Samen in ihrem Herzen dazu nutzen können, kleine Knospenläden zu eröffnen. Ihr entscheidet dabei, welche Läden gebaut werden sollen und wo diese stehen.

Nun ist es eure Aufgabe, die Läden mit den nötigen Ressourcen zu beliefern, damit sie nicht leer gekauft werden und die beworbenen Gegenstände zahlreich vorhanden sind. Neben den potentiellen Bewohnern und Bewohnerinnen kommen nämlich auch Pinguhus in eure Oase. Diese unfassbar putzigen Mischlinge aus Uhu und Pinguin lassen ihre Taujuwelen in euren Läden. Das ist die Währung in Ever Oasis, welche ihr dann wiederum zum Bau neuer Läden oder für Gegenstände und Ausrüstung nutzen könnt. Das Ganze ist allerdings sehr simpel gehalten. Selten spricht etwas dagegen, einen Laden zu bauen, so dass eine taktische Komponente hier völlig fehlt. Etwas mehr Tiefe hätte diesem Spielelement sicher gut getan.

Beziehungsarbeit lohnt sich!

Es kommt höchstens mal vor, dass bestimmte Läden neue Reisende durch die verkauften Gegenstände in eure Oase locken. Die könnt ihr erneut zum Bleiben veranlassen, damit eure Bevölkerung immer weiter wächst. Je größer euer Gefolge (so wird eure Bevölkerung genannt), desto höher steigt das Level der Oase. Das sorgt für mehr Platz für eure Baupläne und schaltet besondere Fähigkeiten frei, wie eine Wiederbelebung eures Charakters.

Es lohnt sich allerdings auch, immer wieder mit bereits eingezogenen Charakteren zu sprechen. Diese haben oftmals kleine Quests für euch oder Gerüchte über Lebewesen, die in der Wüste umherirren und von euch gefunden werden müssen. So habt ihr neben der Hauptquest also immer auch weitere Anreize, eure Oase zu verlassen und die weite Wüste zu betreten. Im übrigen ein guter Moment um kurz ein paar Worte über die Optik des Spiels zu verlieren. Neben den wirklich liebevollen Charakterdesigns war die Oase nämlich noch recht schlicht gehalten. Einzelne Wege mit ein paar kleinen Häuschen, die lange nicht das grafische Maximum aus dem 3DS holen. Sobald ihr allerdings die Wüste betretet, seht ihr, was in diesem Modul steckt. Fließende Sandströme, riesige Dünen und Gebirgszüge, die wirklich beeindrucken können. Ever Oasis schafft es tatsächlich, diese Massen an Wüste interessant aussehen zu lassen, so dass man die einzelnen Winkel auskundschaften möchte.

An die Waffen!

Hier eröffnet sich dann auch der zweite große Spielabschnitt und ihr landet in einem recht klassischen Action-RPG. In der Wüste leben nämlich die vom Chaos besessenen Monster, welche ihr im Kampf erledigen könnt. Dabei stehen euch ein leichter und ein schwerer Angriff zur Verfügung.In brenzligen Situationen könnt ihr mit einer Rolle drohenden Angriffen ausweichen und über eine Lock-On-Funktion eure Gegner ständig im Blick halten. Später steht euch auch noch Magie im Kampf zur Verfügung, die ihr mit einem einfachen Knopfdruck aktivieren könnt. Eure Bewegungen wirken dabei oftmals etwas klobig, so dass ihr einige ungewollte Treffer einstecken werdet.

Aus diesem Grund solltet ihr übrigens immer schauen, eine zufriedene Oase zu haben. Ist euer Gefolge zufrieden, versorgt euch der große Baum im Zentrum mit Kraft und erhöht eure Lebenspunkte deutlich.

Die Monster lassen nach einem Kampf dann diverse Ressourcen liegen, die ihr entweder erneut euren Läden zu Gute kommen lasst oder selber Gegenstände daraus herstellt. So könnt ihr zum Beispiel neue Waffen und Ausrüstung oder Heiltränke craften. Die Waffen bieten dabei auch einiges an Vielfalt: Schwerter, Bumerang oder Magiestab spielen sich alle anders und sind auch gegen unterschiedliche Gegnertypen effektiv, sodass ihr euch gut überlegen müsst, welche Ausrüstung ihr mit in die Wüste nehmt.

Im Team seid ihr stark!

Um eure begrenzten Möglichkeiten dabei etwas auszugleichen, könnt ihr auch Charaktere aus eurem Gefolge mitnehmen. So erkundet ihr mit bis zu zweit weiteren Partymitgliedern die Wüste. Diese haben dann neben anderen Waffen auch diverse Talente, die eurem Hauptcharakter nicht zur Verfügung stehen. Manche sind in der Lage, Erze abzubauen, andere können graben, wieder andere spezielle Schalter umlegen oder große Steine zerstören.

Besonders hilfreich sind dabei die sogenannten Biestlinge, also antropomorphe Wesen, die entweder einem Skorpion, einer Echse oder einem Hasen ähneln. Diese Biestlinge können keinen Laden in eurem Dorf eröffnen, bieten euch in der Wüste allerdings völlig andere Spielmechaniken und Vorteile. Bei jeder Rückkehr in eure Oase verteilen sich dann die im Kampf erbeuteten Erfahrungspunkte auf eure Gruppe. Ihr steigt damit Level auf und schaltet neue Talente frei. Nicht genutzte Mitglieder eures Gefolges könnt ihr bei einer Rückkehr außerdem damit beauftragen, euren Garten zu beackern oder auf Expeditionen schicken. Damit gelangt ihr an zusätzliche Ressourcen.

Ever Oasis: Schwerpunktthema Freundschaft?

In der Wüste findet ihr außerdem immer wieder kleinere und größere Höhlen sowie riesige Dungeons, die das absolute Highlight von Ever Oasis sind. Hier kommt es darauf an, die unterschiedlichen Talente eures Gefolges zielgerichtet einzusetzen. Nur so könnt ihr die Rätsel dieser Höhlen lösen um zu den riesigen Bossen zu gelangen. Trotz des klobigen Kampfsystems machen diese nämlich großen Spaß. Manche Bereiche der Dungeons können sogar erst viel später erschlossen werden, weil euch noch der ein oder andere Charakter mit einem besonderen Talent fehlt. Zum Glück sind allerdings überall in der Wüste Teleport-Plattformen vorhanden, mit denen eine Schnellreisefunktion aktiviert wird.

Koichi Ishii sagt dazu: „In der Geschichte von „Ever Oasis“ geht es in erster Linie darum, mit Freunden zusammenzuarbeiten und einander zu unterstützen. Deshalb wollten wir keinen Helden, der alles allein erledigen konnte. Obwohl unser Held die Windmagie besitzt, eine besondere Fähigkeit, die starken Wind erzeugt, stößt er auf Gegner, die gegen diesen Angriff immun sind und findet sich in Situationen wieder, in denen ein Weiterkommen ohne die Hilfe anderer Bewohner unmöglich ist.“ Dieser Fokus auf Freundschaft gelingt aber nur bedingt. Die große Masse an Charakteren, die in eure Oase kommen, verhindern eine wirkliche Tiefe der Charaktere. Dadurch fällt es schwer, eine wirkliche Bindung aufzubauen, die aber notwendig ist, um Beziehungen glaubhaft zu vermitteln.

Das Potential ist sicher da, Biestlinge, Sprösslinge und die gesamte Welt, in der sie leben, sind wunderbar gestaltet und wecken großes Interesse in mir, mehr darüber zu erfahren. Nur bleibt die gesamte Geschichte in Ever Oasis relativ flach. Ich hoffe aber tatsächlich darauf, in Zukunft mehr Zeit in dieser oder einer ähnlichen Welt verbringen zu können.

Fazit

Nichtsdestotrotz: Die Mischung aus Action-RPG und Aufbaustrategie sorgt für ein sehr frisches Spielkonzept, welches immer wieder zu motivieren weiß. Erfolge wie das Aufleveln der Oase sind schnell zu erreichen. Daher dachte ich immer wieder: „Das mache ich eben schnell noch!“

Jede Reise in die weite Wüste, das Entdecken neuer Abschnitte untermalt von einem Soundtrack, der sowohl die Weite des Sandmeeres aber auch die Geborgenheit eurer Oase wunderbar widerspiegelt: Ever Oasis wird dadurch zu einem kleinen, lohnenswerten Erlebnis. Ein bisschen mehr Fokus auf die Geschichte und ein Kampfsystem mit mehr Feinschliff hätten hier sicher gut getan. Trotzdem bin ich mir sicher, dass ihr euren Spaß an diesem Titel für Nintendos Handheld-Konsole haben werdet!