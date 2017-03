Eternal Ring – Der Klassiker der Dark Souls-Macher bald auf PS4?

Eine Trophy-Liste von Eternal Ring ist aufgetaucht und sorgt für die Gerüchte eines PS4-Releases des PS2-Klassikers. Das Spiel ist ein Klassiker der Dark Souls-Macher FromSoftware.

FromSoftware Klassiker eventuell bald im PS Store

Eternal Ring war ein Launchtitel der Playstation 2 von den Dark Souls- Machern FromSoftware. Diejenigen, die im Jahre 2000 noch zu jung waren oder das Spiel aus anderen Gründen verpasst haben, dürfen sich eventuell auf ein PS4-Release freuen.

Exophase hat eine Liste von elf Trophäen veröffentlicht, die darauf schließen lassen, dass das Spiel demnächst im PS Store erscheinen wird.

Eternal Ring ist ein Ego-Action-Rollenspiel, in dem ihr den Zauberer Cain Morgan kontrolliert. Ihr begebt euch auf die Island of No Return und sucht nach einem legendären Artefakt. Dabei kämpft ihr gegen mythische Kreaturen wie Drachen oder Gargoyles. Besondere Mechanik ist das herstellen von Ringen, die euch neue Attacken und verbesserte Attribute liefern.

Für alle, die das Spiel noch nie gesehen haben, hier ein Gameplay-Video des Originals: