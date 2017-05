eSports vs. Fußball Champions League: welche Sportler verdienen mehr?

Egal ob League of Legends, Dota oder FIFA, die eSports-Branche wächst unbeständig weiter, zieht Millionen von Zuschauern an und macht damit klassischen Sportarten bereits ernsthafte Konkurrenz. Wie schlägt sich eSports also im Vergleich zur Fußball Champions-League, gemessen an Reichweite, Preisgelder/Gehalt und Umsatz? Diese Frage klärt nun eine Infografik von RiftAnalyst/Fluendo.

Während die Zuschauerzahlen des Champions-League-Finales seit 2012 nur leicht angestiegen sind, konnte bei den League of Legends Finals innerhalb von fünf Jahren ein fast raketenhafter Anstieg verzeichnet werden. Interessant sind ebenfalls die Verdienste der sogenannten Top-Player. Während ein Messi, Ronaldo oder Bale ca. 22 Millionen Dollar Gehalt im Jahr erhalten, verdienen ein Saahil Arora, Peter oder Sumail Hassan zwischen 2,4 und 2,7 Millionen Dollar für ein gewonnenes Turnier.

Die eSports-Branche wird Analysten zufolge einen richtigen Boom verzeichnen. So soll sich der Umsatz der eSports-Branche bis 2020 auf über eine Milliarde Euro erhöhe. Laut einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte wird sich der Umsatz in Deutschland bis 2020 von derzeit rund 50 Millionen Euro auf etwa 130 Millionen Euro steigern.

Die vermehrte Professionalität der Branche erkennt man auch daran, dass immer mehr große Fußballvereine starten ihre eigene eSports-Abteilung zu gründen. In Deutschland sind Schalke 04 und VfL Wolfsburg zu nennen, in England Manchester United und in Frankreich Paris St-Germain.

Die Infografik stammt von Fluendo, die mit RiftAnalyst das erste profesionelle Video-Analyse-Tool für League of Legends entwickelt haben. Danny von Next-Gamer.de hat sich das Tool für euch Näher angesehen: RiftAnalyst-Review.