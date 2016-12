Erstes Gameplay zu Marvel vs. Capcom Infinite

Wenn zwei verschiedene Helden oder Helden-Gruppierungen gegeneinander angehen fliegen ordentlich die Fetzen. Dieses Schauspiel konnten wir nicht zuletzt bei Batman v. Superman (DC Comics) oder dem Civil War aus dem Hause Marvel beobachten. Auch in unserem Lieblings-Gebiet den Videospielen lassen wir es gerne einmal krachen. Ein Beispiel dafür war immer Capcoms Marvel vs. Capcom-Reihe.

Seit der diesjährigen PSX wissen wir nun, dass Capcom der Reihe neues Leben einhauchen wird und mit Marcel vs. Capcom: Infinite ordentlich auftischt. In verschiedenen Modi wie Einzelspieler-Arcade, Training, Mission oder Story-Mode werdet ihr in 2v2-Team-Kämpfen On- und Offline gegeneinander antreten. Wichtig sollen dabei die namengebenden Infinity-Steine aus dem Marvel-Universum sein, welche Euch mit besonderen Zusatz-Fähigkeiten bestücken und dem Spiel eine neue Variabilität verleihen sollen.

Die bisher bestätigten Charaktere könnt ihr im obigen Video begutachten. Dort könnt ihr auch einen ersten Eindruck gewinnen ob das von der Unreal Engine 4 befeuerte Spiel optisch Euren wünschen gerecht wird. Erwarten könnt ihr das Spiel Ende Dezember 2017 für Eure PS4, Xbox One oder PC.