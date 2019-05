Erhält der Film Assassin’s Creed doch eine Fortsetzung?

Fans schätzen an der Videospiel-Reihe Assassin´s Creed ganz besonders deren historische Schauplätze. Obwohl auch die erste Verfilmung des erfolgreichen Spiele-Klassikers diese in den Mittelpunkt rückte, gilt der Film, nicht nur bei Fans, als Flop.

Photo by 4504097, Pixabay CC0 Public Domain

Dabei hatte alles so gut begonnen. Der Spielentwickler Ubisoft wollte bei der Realverfilmung seines Hits möglichst freie Hand und gründete zu diesem Zweck sein eigenes Filmstudio Ubisoft Motion Pictures. Als Budget wurden 125 Millionen Dollar festgesetzt und eine Riege an Stars verpflichtet. Michael Fassbender, bekannt aus den X-Men Filmen, übernahm die Hauptrolle und trat auch als Produzent in Erscheinung. Mit Marion Cotillard konnte sogar eine Oscarpreisträgerin für die weibliche Hauptrolle engagiert werden. Jeremy Irons, Brendan Gleeson und Michael K. Williams vervollständigten die tolle Besetzung des Films.

Doch das war scheinbar nicht genug. Der Film erhielt nicht nur durchwegs schlechte Kritiken und die Fans waren enttäuscht. Dementsprechend floppte die Verfilmung von Assassin´s Creed auch an den Kinokassen. Ein weltweites Einspielergebnis von rund 241 Millionen Dollar war den Produzenten dann offenbar doch zu wenig, um die ursprünglich angekündigte Trilogie zu realisieren. Doch nun scheint es, als ob doch noch Hoffnung auf einen zweiten Teil von Assassin´s Creed bestünde.

Ungebrochene Popularität

Zwölf Jahre sind seit dem Launch des ersten Computerspiels Assassin´s Creed vergangen. Die Popularität der Spieleserie hat diese lange Zeit keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil, sie wächst weiter beständig an. Das letzte Game aus der Serie, Assassin’s Creed Odyssey, erschien erst im Oktober 2018. In der Zwischenzeit existieren nicht nur insgesamt elf Hauptspiele, zahlreiche Ableger, Romane und Comics, sondern auch unzählige Marketingartikel. Dabei waren der Fantasie offenbar keine Grenzen gesetzt.

Von den üblichen Action-Figuren beginnend, kaufen Fans über Masken, für die berühmten Karnevale, eine Tasse, um ihren Kaffee zu trinken, bis hin zu eigene Pokerkarten, um der verschiedenen Varianten des Poker den Fans offenbar noch mehr Spaß zu machen. Schließlich sind so die Helden aus Assassin´s Creed gewissermaßen mit am Tisch dabei und Bestandteil der Action. Dieses Marketingfeuerwerk hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die Fans dranbleiben und sicher weiter in die Welt von Assassin´s Creed vertiefen. Kein Wunder also, dass Hollywood überlegt, nach dem etwas missglückten ersten Film, einen neuen Versuch zu wagen. Schließlich war der erste Film ursprünglich als Auftakt zu einer Film-Trilogie angekündigt worden. Hauptdarsteller Michael Fassbender hatte bereits vor einiger Zeit vorgeschlagen, den nächsten Teil etwas unterhaltsamer zu machen und die Ernsthaftigkeit des ersten Teils wegzulassen.

Ein neuer Anlauf?

Videospielverfilmungen haben leider zu Recht einen schlechten Ruf. Zu groß ist die Anzahl der missglückten Versuche eine getreue Adaption der Spiele auf die große Leinwand zu bringen. Assassin´s Creed bildet hier leider keine Ausnahme.

Zuletzt kursierten wieder Gerüchte, dass es Ubisoft doch noch einmal wagen könnte einen zweiten Teil zu realisieren. Stoff wäre jedenfalls genug vorhanden. Elf Spiele, ein zwölfter Teil könnte demnächst folgen, bieten genügen Vorlagen für eine ausgefeilte Story. Ein Neuanfang könnte den Fans das bieten, worauf sie so lange gewartet haben.

Sony nimmt Kurs auf den Videospielmarkt

In der Zwischenzeit hat das Filmstudio Sony ein neues Produktionsstudio vorgestellt. PlayStation Productions wurde speziell dafür entwickelt, zukünftig Videospiel-Geschichten für das Fernsehen und die Kinoleinwand zu produzieren. Das könnte eine neue Chance für einen zweiten Teil von Assassin´s Creed eröffnen. Immerhin war Sony schon beim ersten Teil des Films in Verhandlung, um die Verfilmung zu realisieren. Zukünftig möchte Sony die Stories selbst entwickeln, weil „wir vertrauter mit den Vorlagen sind, aber auch, weil wir wissen, was die PlayStation-Community liebt.“

Photo by RPF70, Pixabay CC0 Public Domain

Das muss sich ändern

Das Studio möchte offenbar die Fehler bisheriger Verfilmungen vermeiden. Die Produzenten verwiesen in ihrem Statement darauf, dass Drehbuchautoren und Regisseure die Welt der Videospiele nicht verstanden hätten. Das wäre klar erkennbar, wenn man sich ältere Videospiel-Adaptionen ansieht. Die Herausforderung sei es, ein 80 Stunden Gameplay in einen Film zu verwandeln. Es habe keinen Sinn das Spiel im Film nachzuerzählen, das funktioniere einfach nicht. Damit bringen die Sony Produzenten das Manko bisheriger Versuche genau auf den Punkt. Ob ein zweiter Teil von Assassin´s Creed auf der schon bestehenden Produktionsliste von Sony steht, ist derzeit nicht bekannt. Fans hoffen weiterhin auf eine Umsetzung, die dem Geist der Videospiele entspricht und ihren Helden ein filmisches Denkmal setzt.