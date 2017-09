Emojiplanet Video Slot: Ein Spiel der spannenden Features

Nicht erst seit „Emoji – Der Film“, der am 3. August 2017 in Deutschland Premiere feierte, sind Emojis, die drolligen Bildschriftzeichen, die besonders in SMS und Chats längere Begriffe und Gefühlsbeschreibungen ersetzen, weltweit bekannt und beliebt. Schon seit einigen Jahren wird die Bandbreite an Merchandise-Artikeln sowie das reguläre Angebot von Emojis bei Facebook und Co. immer größer und vielfältiger. Tassen, Kissen, Schlüsselanhänger, Decken und jetzt ein Film mit Emoji-Thematik sind keine Seltenheiten. Das Spiel Emojiplanet bei Mr Green Casino stellt nun einen weiteren Baustein in der stetig länger werdenden Emoji-Begeisterung dar. Mr Green Casino, das im Jahr 2008 gegründet wurde, ist eines der weltweit größten Online- Casinos und beschreibt den Emojiplanet als einen Planeten, der erst kürzlich entdeckt wurde, 0,001 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt und die Geschichte der Freispielsphären verändern wird.

Das Online-Spiel ist ein 5×6 Video-Slot-Game, bei dem sich keine Walzen drehen. Stattdessen fallen die unterschiedlichen, sehr beliebten Emoji-Symbole (z.B. Poo, der vor Lachen weinende Smiley, der Alien-Smiley und einige äußerst besondere Emojis, die später noch einmal genauer beschrieben werden) von oben herab und der Spielende muss diese zu Clusters mit mindesten 5 gleichen Symbolen formen, um Punkte zu ergattern – dieses System dürfte vielen von Spielen wie Candy Crush Saga oder Cradle of Egypt bekannt sein. Das Emoji mit dem größten Gewinn ist übrigens das lächelnde Gesicht.

Als Joker-Feld fungiert das so genannte Wild-Logo, das für jedes andere Symbol gewertet werden kann. Weitere Bonusfelder und Features, die während des Spiels mithilfe eines Emoji Bonus-Barometers aufgeladen werden müssen, ergeben sich aus der Bombe, der Pizza, dem Kussmund, der Rakete und dem Zwei-Herzen-Symbol. Die fünf unterschiedlichen Barometer (rechts auf dem Bildschirm abgebildet) füllen sich mit jedem Mal, dass ein entsprechendes Symbol zerstört worden ist, und gelten als fertig gefüllt, sobald zwölf entsprechende Symbole zerstört worden sind. Sobald die Barometer geladen sind, geben sie dem Spieler spannende Möglichkeiten und Boni-Gewinnchancen preis.

Wird beispielsweise die Bombe entzündet, dann zerstört eine Explosion zufällig 8 Symbole. Mithilfe dieser zerstörten Symbole kann jedoch kein Emoji-Barometer aufgeladen werden.

Die Pizza besteht aus neun gleichen Teilen. Wird sie aktiviert, dann werden neun Kacheln im 2×3 Format von einem der Pizzastücke ersetzt und formen so einen großen Klumpen Symbole, die zerstört werden. An Stelle der zerstörten Pizzastücke treten wieder neue Emojis ein, die von oben herabfallen.

Mit dem Kussmund werden drei Wild-Symbole aktiviert, die überall auf dem Spielfeld erscheinen. Die Wild-Symbole besitzen übrigens drei Leben – das bedeutet, immer wenn eines von ihnen aktiviert wird, verliert es ein Leben. Nachdem alle drei Leben verloren sind, verschwindet das Symbol.

Mit dem Einsetzen der Rakete erscheinen sogar 10 Wild-Symbole!

Das Zwei-Herzen Symbol tritt in Kraft, wenn keine anderen Kombinationen oder Features erreicht werden können. Sobald es aktiviert wird, wird der gesamte Gewinn multipliziert. Mit welchem Faktor dieser multipliziert wird, hängt jedoch davon ab, wie oft das entsprechende Barometer bereits gefüllt worden ist.

Alle Punkte, die mit den oben genannten Features erspielt werden, werden zum Gewinn der Runde, in denen die Features ausgelöst worden sind, addiert.

Quelle: Mrgreen.com

Nicht nur die bekannten und beliebten Smileys lassen das Herz höherschlagen, auch die neuen und besonderen Bonus-Features steigern den Unterhaltungswert dieses Spiels enorm. Es ist witzig und unterhaltsam.