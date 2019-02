Electronic Arts – Geschäftsbericht legt offen, dass an einem neuen Plants vs. Zombies und Need for Speed und Titanfall gearbeitet wird

In der vergangenen Nacht präsentierte Electronic Arts den neusten Geschäftsbericht und teilte zugleich neuste Erkenntnisse zu den Zukunftsplänen des Unternehmens. Demnach plant man noch in diesem Jahr neue Ableger zu „Plants vs. Zombies“, „Need for Speed“ und „Titanfall“ zu veröffentlichen.

Während neue Ableger zu den Serien „Plants vs. Zombies“ und „Need for Speed“ keine Überraschung darstellen sollten, sorgt die Meldung, dass ein neuer „Titanfall“-Ableger noch 2019 veröffentlicht werden soll, für Verwunderung. Noch Anfang der Woche hieß es, dass sich kein „Titanfall 3“ in Entwicklung befinden soll.

Wie EA zu verstehen gibt, wird man später in diesem Jahr ein kostenpflichtiges „Titanfall“-Spiel auf den Markt bringen, welches der Reihe einen neuen Twist verpassen wird. In einem Tweet äußerte sich Respawns Studio-Chef Vince Zampella wie folgt zum Geschäftsbericht:

Tons of things planned for @PlayApex in the future. We are also committed to listening to player feedback.

We are also working on more Titanfall for later in the year (yes, I said the T word). We love being able to experiment in this crazy universe!

— Vince Zampella (@VinceZampella) February 5, 2019