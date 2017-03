Electronic Arts zu Battlefront 2 und neuer BioWare IP

Electronic Arts CFO Blake Jorgensen hat die Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference zum Anlass genommen, um ein paar Informationen zu Star Wars Battlefront 2 und anderen Games des Publishers los zu werden.

Electronic Arts CFO zu Star Wars Battlefront 2

Der Nachfolger von Star Wars Battlefront soll laut Jorgensen eine dramatische Umfangs-Vergrößerung erfahren. Es wird ebenfalls einen Haufen neuer Charaktere aus aktuellen Filmen enthalten. Außerdem liebt er es Spiele im riesigen Star Wars-Universum zu entwickeln.

Das 2015er Battlefront beinhaltet bereits Charaktere aus den Original-Filmen und Rogue One, welches zeitlich vor dem ersten Star Wars-Film spielt. Im Vergleich zu diesem Titel wird Electronic Arts Battlefront 2 jedoch eine Single-Player-Kampagne bieten, die von den Motive Studios entwickelt wird.

Was erwartet uns bei BioWares neuer IP?

Den Kollegen von GameSpot ist auch nicht entgangen, wie er sich zu BioWares mysteriösen neuen IP geäußert hat. Diese soll sich nämlich in einer Sci-Fi-Welt beheimatet sein. Er verspricht nicht weiger als eine tolle RPG Charakter-Entwicklung und eine mitreißende Story. In Vergleich zu bekannten BioWare Games sollen die Aspekte Action und Adventure allerdings eine größere Rolle spielen.

Was gab es sonst noch zu erfahren?

Am Rande teilte Jorgensen außerdem mit, dass EAs neues Star Wars Game die Erkundung der Welt in den Mittelpunkt stellt. Beim aktuellen Projekt von Jade Raymond, welches noch in den Kinderschuhen steckt, handelt es sich für EA zudem um nicht weniger als den Start einer neuen Franchise.

Was haltet ihr von diesem Electronic Arts Update? Ehrlich gesagt bietet es kaum echte Neuigkeiten. Nichtsdestotrotz ruft es uns nochmal ins Gedächtnis, woran der Publisher zur Zeit arbeitet.