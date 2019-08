Ein Besuch bei Bandai Namco – Dragon Ball Z: Kakarot, One Piece: Pirate Warriors 4, RAD und mehr in der Gamescom 2019 Preview

Bandai Namco Entertainment hat uns auf der diesjährigen Gamescom nicht nur zahlreiche Titel vorgestellt und enthüllt, sondern auch selbst anspielen lassen. Nach einer 40-minütigen Keynote, wo in einem kleinen Kinosaal, alle Titel im Portfolio in Form von Trailern präsentiert wurden, durften wir danach folgende Titel selbst ausprobieren:

Code Vein

Dragon Ball Z: Kakarot

One Piece: Pirate Warriors 4

Men of Medan

RAD

Als größte Überraschung der Gamescom 2019 dürfte die Enthüllung von „Little Nightmares II“, welches bereits im Rahmen des Opening Night Live-Events präsentiert wurde. In diesem Artikel geben wir euch unsere Spieleindrücke der fünf anspielbaren Titel wieder. Beachtet jedoch, dass dies wirklich relativ kurze Spiel-Sessions waren und das finale Produkt sich wesentlich vom Eindruck unterscheiden könnte. Für einige Titel waren nicht einmal 10 Minuten drin.

Code Vein – Dark Souls im Anime-Gewand

Nicht ganz so kryptisch wie „Dark Souls“, aber mindestens genauso hart ist das kommende Action-Rollenspiel „Code Vein“. Wer das Spiel selbst ausprobieren möchte, der kann sich ab dem 03. September die kostenlose Demo über den Playstation oder Xbox Live Store laden. PC-Spieler müssen sich leider bis zum Release am 27. September 2019 gedulden.

In der Gamescom Demo durften wir eine verfallene Ruine erkunden. Während das Kampfsystem stark an die „Dark Souls“-Reihe angelehnt ist und größtenteils genauso von der Hand geht, fallen die deutlichen unterschiede direkt ins Auge. Zum einen haben wir immer einen KI-Begleiter an unserer Seite, der wesentlich schlauer agiert, als man diesem Genre zutrauen würde. In der Demo hat er uns mehr als einmal das Leben gerettet und zum anderen habt ihr durch die Vampir-Fähigkeiten mächtige Angriffe sowie hilfreiche Buffs im Gepäck. Das Parieren fällt deutlich großzügiger aus, als in den „Souls“-Titeln, auch wenn es immer noch schwierig sein wird diese zu meistern.

„Die Welt, wie wir sie kennen, ist verschwunden. Im Zentrum der Zerstörung steht eine verborgene Gesellschaft von Wiedergeborenen namens Vein. Diejenigen, die bleiben, kämpfen ums Überleben, indem sie Macht im Austausch für ihre Erinnerungen und einen ständig wachsenden Durst nach Blut erwerben. Gib dich voll und ganz dem Blutrausch hin und riskiere, einer der Verlorenen zu werden; teuflische Ghule ohne Menschlichkeit, die ziellos auf der Suche nach Blut umherirren. Begeben Sie sich mit CODE VEIN auf eine Reise ans Ende der Hölle, um Ihre Vergangenheit freizuschalten und Ihrem Albtraum zu entfliehen“, so die offizielle Beschreibung zum Titel.

Dragon Ball Z: Kakarot – Fast schon wie die Serie

Im Frühjahr 2020 wird das neue Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Dabei versuchen die Entwickler von CyberConnect2 (Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Saga) die Serie so nahgetreu wie nur möglich umzusetzen. Spieler sollen das volle Dragon Ball Z-Erlebnis zu spüren bekommen, so wie es für sie war, als sie die Serie zum ersten Mal gesehen haben.

Auch ich habe die Serie früher verfolgt und habe mich sehr darüber gefreut das Spiel selbst anspielen zu dürfen. In der Demo konnten wir zwei Ereignisse nachspielen. Zum einen konnten wir den Kampf mit Raditz erleben und zuvor ein wenig die Welt frei erkunden oder wir konnten uns für den epischen Kampf zwischen Super Saiyajin Kid Gohan und Cell entscheiden. Diesen Kampf haben wir euch als Trailer unterhalb dieser Zeilen eingebunden. Ich entschied mich für Raditz, da ich sehr gespannt darauf war die Open-World-Aspekte zu sehen.

Wer nun gehofft hat ganze Planeten erkunden zu können, den muss ich an dieser Stelle leider ausbremsen. „Dragon Ball Z: Kakarot“ wir eine Semi-Open-World-Spiel, dementsprechend können immer nur kleine Teilbereiche der Dragon Ball Z Welt frei erkundet werden. In diesem Fall war es eine kleine Ebene mit Gebirgen und Seen, wo Raditz gelandet ist. Die Orientierung funktionierte sehr gut, auch wenn die Steuerung zu Anfang sehr gewöhnungsbedürftig war. Auf Wunsch kann Goku entweder auf seiner gelben kleinen Wolke Jindujun oder aber selbst durch die Gegend fliegen. Überall auf der Welt sind kleine Gegner verstreut, die wir zum Aufleveln nutzen können. In diesem Fall waren es Roboter der Red Ribbon Armee, die Goku ärgerten. Piccolo steht uns die ganze Zeit über unterstützend zur Seit und kämpft aktiv mit, zudem können wir Piccolo auch den Befehl geben bestimmte Attacken auszuführen.

Neben den Kämpfen kann Goku aber auch alte Bekannte treffen und für sie nebenaufgaben erledigen, um an die begehrten Erfahrungspunkte zu kommen. Das Kampfsystem ist sehr schnell erlernt und spielt sich sehr angenehm. Der Kampf gegen Raditz war sehr nah an der Original-Vorlage und ich hatte großen Spaß viele Elemente wieder zu erkennen. Bisher ist bestätigt, dass die Geschichte bis zur Cell Saga erzählt wird, ob noch Boo Platz ins fertige Spiel findet ist nicht bekannt. Darüber hinaus werden auch Filler-Episoden als Fan Service im Spiel verarbeitet, so hieß es, dass wir das Autorennen zwischen Son Goku und Piccolo selbst spielen könnten. Neben Son Goku werden auch zahlreiche andere Charaktere spielbar sein, darunter Gohan, Piccolo und Vegeta.

One Piece: Pirate Warrior 4 – Typisches Dynasty Warriors-Gekloppe im One Piece Gewand

Dieses Spiel dürfte die Herzen aller One Piece Fans höherschlagen lassen, meins blieb eher gelassen. Vor allem nach der kurzen Anspiel-Session kann ich euch sagen, dass es erneut das gewohnte Musou-Erlebnis sein wird. Statt mit neuen Gameplay-Mechaniken aufzutrumpfen, durften wir in die Haut des elastischen Piraten zu Deutsch Monkey D. Ruffy – im Original Monkey D. Luffy – schlüpfen und tausenden Feinden auf die Rübe hauen.

Selbstverständlich verändern sich die Fähigkeiten der Charaktere sowie die Schauplätze im Laufe der Story, dennoch bemerke ich bei mir eine Ermüdungserscheinung des Genres. Versteht mich nicht falsch, es macht Spaß mit Ruffy und anderen One Piece Charakteren die Gegner zu tausenden zu plätten, doch dieser Spaß hält genau zehn Minuten an. So auch in der Demo, die ich spielen durfte.

Die Demo spielte auf Whole Cake Island, wo die Kaiserin Big Mom regiert. Die Insel besteht vollkommen aus Süßigkeiten und die einzige Neuerung des Spiels, war die zerstörbare Umgebung. Ansonsten spielte sich der Titel wie gewohnt. Mit Ruffy erledigten wir hunderte feinde, bis auf der Karte ein Punkt aufblinkte zu dem wir eilen mussten. Dort angelangt mussten zwei Offiziere erledigt werden, bevor sich der Weg weiter öffnete, danach erneut weiter zum nächsten Punkt, dort wieder Offiziere verkloppen, bis wir schließlich beim Bosskampf angelangt waren. Uns stellte sich Big Mom persönlich in den Weg und nachdem Ruffy seine Gear 5 Fähigkeit aktiviert hatte, hatte auch die Kaiserin keine Chance mehr.

„One Piece: Pirate Warrior 4“ erscheint 2020 für Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC und bietet neue Kampfanimationen, Attacken, Geschichten, Charaktere und Standorte. Ob der Titel doch noch grundlegend neue Mechaniken ins Genre einbringen wird bleibt abzuwarten.

Men of Medan – Gruseln mit Quick-Time-Events

Bereits diese Woche erscheint die erste Episode der sogenannten Horror-Reihe „The Dark Pictures Anthology“ von Supermassive Games (Until Dawn) für Playstation 4, Xbox One und den PC. Die Episode mit dem Namen „Men of Medan“ handelt von fünf Teenagern, die dem Geheimnis eines versunkenen Schiffes auf den Grund gehen möchten. Dabei steuert der Spieler abwechselnd alle Charaktere im Spielverlauf und muss versuchen diese am Leben zu halten. Jede Entscheidung des Spielers soll die Geschichte maßgeblich in eine andere Bahn lenken und der Tod eines Teenagers bedeutet nicht das Ende der Geschichte. Unzählige Enden und 69 unterschiedliche Todesanimationen sollen den Wiederspielwert steigern.

Gespielt wird aus der dritten Person, sodass wir unsere Spielfigur ständig im Blick haben. In der Demo waren die fünf Freunde bereits unterwegs zum versunkenen Schiff aus dem zweiten Weltkrieg. Auf dem offenen Meer wurden diese plötzlich mitten in der Nacht von Fischern überfallen. Jetzt liegt es in der Hand des Spielers blitzschnelle Entscheidungen zu treffen und das Überleben der gruppe zu sichern. Hier kommen unter Zeitdruck gestellte Entscheidungsmöglichkeiten ähnlich wie in Telltale Games „The Walking Dead“ und Quick-Time-Events zusammen. Unsere Versuche enden in einer Geiselnahme, aus welcher wir uns versuchen zu befreien oder aber die Fischer beschimpfen. Das beschimpfen resultierte jedoch in Schlägen und weiteren Gewaltandrohungen.

Die Demo endete mit einem aufkommenden Sturm und dem plötzlichen erscheinen des gesuchten Schiffes aus dem zweiten Weltkrieg. Alles erinnerte stark an Until Dawn nur mit neuem Setting und erweitertem Dialogsystem. Auch wenn die Framerate nicht immer konstant blieb und teilweise Ruckler zum Vorschein kamen, freue ich mich sehr auf dieses ungewöhnliche Erlebnis. Schon Until Dawn hat mir gut gefallen und ich kann es kaum erwarten in See zu Stechen.

RAD – Roguelite Apokalypse im 80er-Stil

„RAD ist ein actionreiches 3D-Rogue-Like, angesiedelt in einer post-postapokalyptischen Welt, die den Weltuntergang nicht nur einmal, sondern zweimal überlebt hat. Als Held im Teenageralter musst du dich ins Brachland wagen, einem sich ständig wandelnden, radioaktiven Ödland, in dem entsetzliche, unbekannte Kreaturen leben. Hier musst du die Lösung zur Heilung der Welt finden und die rissige, ausgedörrte Landschaft in eine Quelle neuen Lebens verwandeln. Doch die Zukunft der Menschheit hat ihren Preis. Je weiter du ins Unbekannte vordringst, umso mehr setzt du dich krassen Giften aus, die deinen zarten menschlichen Körper verunstalten. Das Schicksal der Welt hängt von dir, deiner zuverlässigen Keule und allen Fähigkeiten ab, die du dir aneignest, während die Welt um dich herum deinem Körper zusetzt und dich in etwas wenig Menschliches, aber dafür sehr Mächtiges verwandelt“, so die Beschreibung des Spiels.

„RAD“ von Double Fine Productions (Brütal Legend, Psychonauts) und Bandai Namco Entertainment ist seit dem 20. August 2019 für Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich und kostet knapp 20 Euro. Wir durften den Titel auf der Gamescom selbst kurz spielen und unser kurzes Fazit lautet: Geil. Natürlich können wir euch nichts zur Langzeitmotivation sagen, aber durch unzählige Fähigkeiten ist genügend Potenzial vorhanden.

Nicht nur die Synthwave-Musik im typischen Stil der 80er sorgt für gehörig gute Laune, sondern auch das Spielprinzip. Jeder Durchgang soll sich anders und frisch anfühlen, hierfür sorgt das Mutations-Prinzip. Im Laufe unseres Abenteuers mutiert unser Held mit diversen Fähigkeiten seiner Feinde, seien es nun Flügel, ein Spinnenköper oder ein Schleim-Wesen, welches aus dem Körper wächst und uns tatkräftig zur Seite steht. Sterben wir, dann behalten wir rogulite typisch einige Boni, die uns den nächsten Spieldurchlauf wesentlich erleichtern sollen. Die Steuerung funktioniert wie bei einem Top-Down-Shooter. Jeder Neustart lässt uns in eine zufällig generierte Welt los mit ebenfalls zufällig generierten Feinden, so soll sich jeder Durchlauf frisch anfühlen.