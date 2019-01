EA – Hat das Open-World Star Wars-Spiel endgültig eingestampft

Wie mehrere Quellen aktuell berichten hat sich Publisher Electronic Arts dazu entschieden dem Open-World Star Wars-Spiel, welches bei EA Vancouver entstehen sollte, endgültig den Stecker zu ziehen.

Im Oktober 2017 gab Electronic Arts die Schließung des hauseigene Studios Visceral Games (Dead Space, Dante’s Inferno) bekannt. Diese haben bis zu diesem Zeitpunkt an einem geheimen Star Wars Spiel gearbeitet, welches ein Story-getriebenes Einzelspieler-Erlebnis bieten sollte. Für die Story holte man sich sogar Amy Hennig ans Bord, die sich zuvor maßgeblich für die Geschichten der „Uncharted“-Reihe verantwortlich zeigte.

Nach der Schließung wurde das Projekt an EA Vancouver übergeben, die aus dem Spiel ein Open-World-Abenteuer gestalten sollten. Zudem wurde das Story-getriebene Singleplayer-Konzept über Bord geworfen und man konzentrierte sich auf eine Multiplayer-Erfahrung, die der „Games as a Service“-Philosophie des Unternehmens mehr zusagte. Man Begründete diese Entscheidung mit der Einstellung, dass Spieler immer weniger eine Einzelspieler-Erfahrungen erleben wollen. Stattdessen würden die Spieler vielmehr ihre Zeit in Online-Titel investieren, welche kontinuierlich mit Inhalten erweitert werden.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Kotaku-Redakteur und Industrie-Insider Jason Schreier unter Berufung auf drei Quellen berichtet, hat EA sich dazu entschieden das Open-World Star Wars-Projekt bei EA Vancouver einzustellen. Laut Schreier befand sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung und wurde eingestampft, weil die Fertigstellung zu lange dauern würde. Entlassungen oder gar eine Studioschließung haben die Mitarbeiter von EA Vancouver jedoch nicht zu befürchten, denn wie es weitere Quellen berichten, arbeitet das Studio bereits an einem kleineren „Star Wars“-Titel. Möglicherweise wird es schon Ende 2020 veröffentlicht.

EA selbst hat sich zu diesen Berichten bisher nicht geäußert. Unterhalb des Artikels haben wir für euch das erste und einzige Videomaterial des eingestellten Star Wars-Projekts von Visceral Games eingebettet. Der kurze Teaser wurde im Rahmen der E3 2016 der Öffentlichkeit präsentiert.

BREAKING: EA has canceled its open-world Star Wars game, three sources tell me. This is the one that EA Vancouver took over when Visceral shut down in October 2017. Not clear what EA Vancouver will do next – rumors suggest yet another Star Wars project… https://t.co/OtZ6OTE1np

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 16, 2019