E3: Ab 2017 zugänglich für die Öffentlichkeit

Seit der ersten Veranstaltung in 1998 ist die E3 die wichtigste Gamingmesse der Welt. Die schiere Menge an Ankündigungen geballt auf wenige Tage sorgt jedes Jahr für Hype, Hoffnung und Begeisterung. Die E3 wird für Gamer wie ein zweites Weihnachten mitten im Jahr beschrieben. Doch im Gegensatz zu Messen, wie der Gamescom ist die E3 Industrie-Insidern und der Fachpresse vorbehalten. Normalsterbliche Fans haben keinen Zugang zur Messe, sondern dürfen die neuen Spiele nur aus der Ferne in Streams, Trailern und Berichten verfolgen. Doch damit ist nun Schluss! Wie die Kollegen von Gamespot berichten, öffnet die ESA, der Veranstalter der Messe dieses Jahr erstmals die Pforten für die Öffentlichkeit.

„ … Und wenn Sie jetzt bestellen, dann kostet es Sie nur sensationelle $150!“

Insgesamt werden 15.000 Tickets zum Preis von je $ 250 verkauft. Wer direkt am 13. Februar zugreift, zahlt jedoch nur $150. Besucher sichern sich damit Zugang zum Show Floor, Panel Diskussionen und anderen Events, sowie einigen Veranstaltungen von Presseveteran Geoff Keighley. Letzteres schließt zum Beispiel Inteviews mit Entwicklern ein. Die großen Pressekonferenzen von Sony, Microsoft, Bethesda und Co. dagegen sind scheinbar immer noch der geladenen Fachpresse vorbehalten.

L.A. oder lieber Köln?

Der Preis ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, vor allem verglichen mit den günstigen gamescom Tickets, die für 7 bis 20 € pro Tag erhältlich sind. Der Flug nach L.A. senkt den Preis natürlich auch nicht. Wenn die gamescom praktisch vor der eigenen Haustür stattfindet, sollte die Entscheidung zwischen den Messen für die meisten von uns relativ leicht sein. Dennoch ist es cool, nun endlich die Wahl zu haben. Ich für meinen Teil spare nun für einen Urlaub in Los Angeles für 2018 ;-)