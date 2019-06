E3 2019 – Alle Pressekonferenzen, Termine, Livestreams, Infos

Wie gewohnt werden zahlreiche Unternehmen im Vorfeld wie auch im Rahmen der E3 (Electronic Entertainment Expo) 2019 ihre Spiele näher präsentieren sowie komplett neue Titel enthüllen. Damit ihr bestenfalls nichts verpasst, bieten wir euch hier alle Pressekonferenzen inkl. Terminen, Livestream und Infos zu den geplanten Inhalten.

E3 2019 – Alle Pressekonferenzen in der Übersicht

Google/Stadia

Wann: 6. Juni ab 18 Uhr

6. Juni ab 18 Uhr Livestream: Youtube

Den Anfang macht das Unternehmen Google und wird bereits heute Abend ab 18 Uhr die erste Stadia Connect veranstalten. Somit wird man die im März angekündigte Stadia-Cloud-Gaming-Plattform näher vorstellen. Enthüllt werden die Preise, Spiele und Launch-Details.

EA Play

Programmplan:

18:15 Uhr: EA PLAY Opening Show

18:30 Uhr: Star Wars Jedi: Fallen Order

19:00 Uhr: Apex Legends

19:30 Uhr: Battlefield 5

20:00 Uhr: FIFA 20

20:30 Uhr: Madden NFL 20

21:00 Uhr: Die Sims 4

Microsoft/Xbox

Wann: 9. Juni ab 22 Uhr

9. Juni ab 22 Uhr Livestream: Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Mixer

Microsoft verspricht die bisher größte E3-Show. Bisher ist nur wenig über den Inhalt bekannt. So machte vor einigen Tagen der Leak die Runde, dass Microsoft während der zweistündigen Präsentation die Next-Generation-Xbox-Konsolen „Anaconda“ und „Lockhart “ enthüllen wird. Sollte dies der Fall sein, dann wird das Unternehmen sicherlich auf einige technische Details wie SSD, Navi, Zen 2, Abwärtskompatibilität und mehr eingehen. Darüber hinaus soll ein neuer DLC zu „State of Decay 2“ enthüllt werden. Weitere Themen sollen „Forza Horizon 4“, der Project xCloud Service, „Age of Empires“, „Halo Infinite“, „Gears 5“ und „Fable 4“ sein. Zudem sollen drei komplett neue IPs vorgestellt werden und zahlreiche Drittanbieter einen Auftritt haben.

Bethesda

Wann: 10. Juni ab 2:30 Uhr

10. Juni ab 2:30 Uhr Livestream: Twitch, YouTube, Mixer

Bethesda wird mit großer Wahrscheinlichkeit über „Doom Eternal“, „Wolfenstein: Youngblood“, „The Elder Scrolls: Online“ sowie „Fallout 76“ sprechen. Ob das Unternehmen irgendwelche Überraschungen in der Hinterhand hat ist nicht bekannt. Fest steht, dass sowohl „Starfield“ als auch „The Elder Scrolls VI“ kein Thema sein werden.

Devolver Digital

Wann: 10. Juni ab 4 Uhr

10. Juni ab 4 Uhr Livestream: Twitch

Devolver Digital wird drei komplett neue Spiele ankündigen, wobei eines davon bereits am Tag der Präsentation erhältlich sein wird.

E3 VR Showcase

Wann: 10. Juni ab 18 Uhr

10. Juni ab 18 Uhr Livestream: Youtube

Es wird eine vorab aufgezeichnete Präsentation mit einem „Bündel neuer Enthüllungen, Trailer und mehr“ gezeigt.

PC Gaming Show

Wann: 10. Juni ab 19 Uhr

10. Juni ab 19 Uhr Livestream: Twitch, Mixer, Facebook

Im Rahmen der PC Gamin Show werden folgende Unternehmen neue Spiele enthüllen und Informationen zu bereits bekannten Titeln liefern: Annapurna Interactive, Chucklefish, Coffee Stain Studios, Digital Extremes, Digital Uppercut, Donkey Crew, E-WIN, Fatshark, Fellow Traveller, Frontier Developments, Funcom, Handy Games (Hijo), Modus Games, Paradox Interactive, Perfect World Entertainment, Raw Fury, Rebellion, Re-Logic, Samsung und Tripwire Interactive.

Limited Run Games

Wann: 10. Juni ab 21 Uhr

10. Juni ab 21 Uhr Livestream: Twitch

Limited Run Games wird einige bevorstehende Veröffentlichungen ansprechen, darunter Inhalte für die PS Vita.

Ubisoft

Wann: 10. Juni ab 22 Uhr

10. Juni ab 22 Uhr Livestream: Twitch, YouTube, Mixer

Ubisoft wird über „The Division 2“, „For Honor“, „Ghost Recon: Breakpoint“ und „Rainbow Six Siege“ sprechen. Darüber hinaus werden auch „ein oder zwei“ Überraschungen enthüllt. Auch „Watch Dogs Legion“, welches bereits vom Unternehmen offiziell bestätigt wurde, wird vollständig enthüllt.

AMD

Wann: 11. Juni ab 0 Uhr

11. Juni ab 0 Uhr Livestream: Youtube, Facebook

Im Zuge des Next Horizon Gaming-Events wird Dr. Lisa Su, Präsidentin und Geschäftsführerin von AMD, kommende Produkte und Technologien vorstellen, die das Gaming auf dem PC, auf den Konsolen und in der Cloud für Jahre beflügeln sollen.

Inside Xbox

Wann: 11. Juni ab 0 Uhr

11. Juni ab 0 Uhr Livestream: Mixer, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook.

Nach der großen E3-Pressekonferenz folgt eine E3-Ausgabe von Inside Xbox. Versprochen werden „exklusive Ankündigungen“, Demos von Spielen, Interviews und weitere Dinge.

Kinda Funny

Wann: 11. Juni ab 1:30 Uhr

11. Juni ab 1:30 Uhr Livestream: Twitch, YouTube

Im Rahmen des Kinda Funny Games Showcase werden über 60 Indie-Titel präsentiert.

Square Enix

Wann: 11. Juni ab 3 Uhr

11. Juni ab 3 Uhr Livestream: Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, Twitter

Square Enix wird weitere Informationen zu „Dying Light 2“, „Final Fantasy XIV: Shadowbringers“, „Marvels Avengers“, „Outriders“ und mehr präsentieren.

Nintendo

Wann: 11. Juni ab 18 Uhr

11. Juni ab 18 Uhr Livestream: YouTube, Twitch

Vorgestellt werden im Rahmen der Direct Show die neusten Spiele für die Switch.