Dragon Quest XI – Neue Screenshots zeigen Kampfmodus

Dragon Quest XI erhält am 11. April einen Livestream an dem zumindest der japanische Release-Termin genau genannt wird. Bis dahin müssen wir uns damit genügen, dass der Titel im Land der aufgehenden Sonne noch in diesem Jahr erscheint. Wir hoffen jedoch, dass Square Enix im April auch ein Wort darüber verliert, wann Dragon Quest XI den weg in unsere Regale findet.

Dragon Quest XI – Werft einen Blick aufs Kampfsystem!

Damit wir nicht allzu ungeduldig werden, hat uns Square Enix auf der offiziellen Seite des Games erneut ein paar Bilder spendiert. Auf diese machten uns die Kollegen von DualShockers aufmerksam. Zunächst zeigen uns die Bilder zwei neue Charaktere des JRPG. Die positiv-gestimmte Kämpferin Martina gehört nämlich genau so zum Spiel wie der mysteriöse Händler Rou. Viel interessanter sind jedoch die Einblicke, die wir über das Kampfsystem erhalten. Letzteres unterscheidet sich bei PlayStation 4- und 3DS-Version grundlegend.

Zuerst sei gesagt, dass ihr euch bei Kämpfen auf der PlayStation 4 frei auf dem Schlachtfeld bewegen könnt. Dadurch soll es sogar möglich sein, dass ihr euch an den Gegner heranschleicht. Zudem könnt ihr jedoch auch auf einen anderen Kampfmodus zurückgreifen, der Kämpfe aus einer Filmreifen Perspektive zeigt.

Auch auf der 3DS stehen euch zwei Modi zur Verfügung. Während der 3D-Modus visuell auftrumpft und die Truppe darstellt, gleicht der 2D-Mode den alten Dragon Quest Spielen. Es zeigt nämlich lediglich die Gener im Retro-Pixel-Art-Look.

Ungeachtet dessen ist der Kampf in allen Modi Rundenbasiert und beginnt auf der PS4, wenn ihr auf eure Widersacher trifft. Greift ihr als erstes an, habt ihr einen Vorteil. Manche Gegner schlafen sogar, während ihr sie entdeckt. Nintendos 3DS unterscheidet hier zwischen 3D und 2D-Modus. Während der 3D-Modus Angriffe so handhabt wie die PlayStation 4-Version, gibt es im 2D-Modus Zufallsbegegnungen, was ein wenig Nostalgie auf euren Handheld bringen soll.

Sagt uns, was ihr vom Titel erwartet. Ich selber habe mit Dragon Quest VIII auf der PlayStation 2 unzähliche Stunden verbracht und hoffe auf ein ähnlich gutes Spiel. Wie sieht es bei euch aus?