Dragon Quest XI – Neues zum Release-Termin!

Dragon Quest XI soll noch in diesem Jahr erscheinen. Leider ist diese doch sehr ungenaue Zeitangabe nicht das, was wir uns erhoffen. So langsam sollte es doch möglich sein, einen Termin zu nennen. Vielleicht muss man auch die Angabe des bis jetzt bekannten Zeitraums zu korrigieren. Gerade im Hinblick darauf, dass es sich hier um den japanischen Termin handelt und wir auch gerne den europäischen Termin zumindest grob einordnen möchten, wären weitere Informationen Gold wert.

Dragon Quest XI – Es ist ein Ende der Ungewissheit in Sicht!

Das Rätselraten hat jedoch bald ein Ende, wie es scheint. Square Enix hat nämlich heute angekündigt, dass der japanische Erscheinungs-Termin am 11. April preisgegeben wird. In dem unten eingefügten Stream werdet ihr neben dem Termin auch weitere bisher nicht veröffentlichte Informationen zum JRPG im bewährten Comic-Look erhalten.

Wir sollten dabei erwähnen, dass es sich hierbei lediglich um die PS4- und 3DS-Verionen des Titels handelt. Obwohl Square Enix die Nintendo Switch-Version mehr als einmal bestätigt hat, ist noch unklar, ob der Entwickler sie bei der Ankündigung überhaupt zeigt. Wie oben angedeutet sind auch noch keine Informationen zur westlichen Version des Titels bekannt. Mit etwas Glück wird diese zumindest in einem Nebensatz erwähnt.

Falls ihr weitere Eindrücke zum Spiel braucht, schaut euch gerne die kürzlich veröffentlichten Bilder noch einmal an. Vergesst nicht uns eure Meinung zum Spiel mitzuteilen.