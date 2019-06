Dragon Quest – Neues Mobile-Spiel „Dragon Quest Walk“ enthüllt – Dragon Quest XII noch in weiter Ferne

Square Enix hat für den japanischen Markt das Mobile-Spiel „Dragon Quest Walk“ angekündigt. Der nächste Hauptteil der „Dragon Quest“-Reihe wird nicht so schnell kommen, wie es sich viele Fans wünschen würden.

Zum nächsten Hauptableger der „Dragon Quest“-Reihe wollte sich Square Enix bisher nicht äußern. Stattdessen hat man für den japanischen Markt ein neues Mobile-Spiel namens „Dragon Quest Walk“ angekündigt, welches im Laufe des Jahres für iOS und Android veröffentlicht werden soll. Eine geschlossene Beta wird bereits am 11. Juni 2019 starten. Unterhalb des Artikels findet ihr den passenden Ankündigungs-Trailer.

„Dragon Quest Walk“ orientiert sich dabei stark an dem AR-Mobile-Titel „Pokémon GO“, welches weltweite Erfolge verbuchen konnte. Den Spielern soll dabei ein besonderes AR-Erlebnis geboten werden. Man soll ein nie dagewesenes „Dragon Quest“-Abenteuer erleben, während man durch die reale Welt läuft. So wird man mit Stadtbewohnern reden, gegen Monster kämpfen, wachsen, die Ausrüstung vorbereiten und weitere Herausforderungen entdecken können.

Im letzten Jahr veröffentlichte Square Enix das Japano-Rollenspiel „Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“ für die PlayStation 4 und den PC. Im kommenden Herbst sollen auch endlich Switch-User in den Genuss des JRPGs kommen, denn dann soll „Dragon Quest XI S“ mit einigen zusätzlichen Inhalten erscheinen.

Währenddessen verlor Yuu Miyake, der Executive Producer der „Dragon Quest“-Reihe, einige weitere Worte zu dem potentiellen Nachfolger „Dragon Quest XII“:

„Im Übrigen zu Dragon Quest XII, was sicherlich den meisten im Sinn ist ─ [Yuji] Horii und ich machen aktuell Vorbereitungen für die Entwicklungen der Reihe, die mit XII verbunden sein werden. Ich denke, dass es noch zu früh ist, aber wir würden es gerne in irgendeiner Form ankündigen. Also wartet bitte noch etwas länger“