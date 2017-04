Dragon Quest Heroes II für die PS4 in unserem Test

Dragon Quest Heroes war nicht das Spiel, das sich wahre Dragon Quest-Fans erhofft haben. Dies lag weder an der Grafik noch an dem allgemeinen Gameplay. Während beides für sich durchaus hochwertig war, hat es zu wenig Dragon Quest-Seele gehabt. Das hat sich an fehlendem Rollenspiel-Gefühl bemerkbar gemacht und genau dieses Gefühl wünschen sich Dragon Quest Fans. Wo Dragon Quest drauf steht, sollte auch Dragon Quest drin sein. An diesem Punkt ist Dragon Quest Heroes den Spielern einiges schuldig geblieben. Der Einfluss der Dynasty Warriors-Serie war zu groß. Ob Square Enix daraus gelernt hat, oder mit dem Vorgänger zufrieden war, lest ihr in den folgenden Zeilen.

Der Krieg schwebt als allgegenwärtige Gefahr über Dragon Quest Heroes II

Die Story von Dragon Quest Heroes II ist ein zentraler Bestandteil des Spiels und mehr als ein roter Faden zwischen den Schlachten. Die Welt von Dragon Quest Heroes II ist gezeichnet von den Kriegen der Vergangenheit. So werden erlebte Kriege und Schlachten als Erinnerung und erhobener Zeigefinger für die Zukunft in Form einer Prophezeiung bewahrt. Die sieben Königreiche leben in vollständigem Einklang. Eine mysteriöse unbekannte Macht droht jedoch die Harmonie der Welt auf eine Zerreißprobe zu stellen. Damit die sieben Reiche und ihre Bewohner nicht in einem allumfassenden Krieg versinken, macht ihr euch mit einer Gruppe von gutherzigen Kämpfern auf den Weg das Böse zu entlarven und das friedliche Gleichgewicht der Welt wieder herzustellen.

Dragon Quest-Atmosphäre als Bühne für spaßiges Hack and Slay Gameplay

Die Rollenspiel-Elemente sind ohne Einschränkung ganz im Stile von Dragon Quest gehalten. Es gibt Städte, die ihr nach Lust und Laune erkunden könnt, Händler, den Alchemie-Kessel für das Crafting-System und mehr. Zentrale Anlaufstelle bietet die Stadt Konkordia. Diese stellt den Knotenpunkt von Dragon Quest Heroes II dar und bietet dadurch zusätzliche Funktionen. Darunter der Zugang zum Multiplayer-Part und den Nebenaufgaben des Spiels, unterschiedliche Stellen, an denen ihr für eure Spielfortschritte belohnt werdet und nicht zuletzt eine Geistliche für das Speichern des Spiels. Konkordia wird durch die Story geschickt eingebunden, sodass ihr nicht das Gefühl habt von einem willkürlichen Punkt zu verschiedenen Missionen zu starten. Neben Konkordia, anderen Städten und Schlachtfeldern gibt es frei zu erkundende Wildnis-Zonen. Dort könnt ihr Monster bekämpfen, Schätze suchen und darüber hinaus eure Zielpunkte erreichen. Fair verteilte Teleportations-Kristalle beschleunigen euer Vorankommen, sofern ihr diese zuvor aktiviert habt.

Manche Schlachten sind unvermeidbar – diese gilt es zu gewinnen

Trotz der Kriegs-verneinenden Einstellung der Charaktere gibt es einzelne Schlachten, die für ein größeres Wohl geschlagen werden müssen. In diesen werdet ihr riesigen Spaß haben. Das liegt zum einen am Gameplay, das trotz ganzer Monster-Massen und toller Optik immer flüssig über den Bildschirm läuft. Zum anderen an der gelungenen Steuerung, die in zwei Arten daherkommt. Variante Nummer eins unterstützt Button-Smashing bis zum Erlahmen eurer Finger. Variante Nummer zwei kommt hingegen den Taktikern unter euch durch clevere gezielte Kombinationen entgegen. Beide funktionieren gleichermaßen toll. Es bleibt also eine Frage eurer Vorlieben, welche ihr für euch wählt. Mit beiden Optionen werden Kämpfe durch besondere Fähigkeiten eurer Mitstreiter und dem hohen Konzentrations-Modus nie langweilig. Einen weiteren Teil tun eure Gegner und der abwechslungsreiche Aufbau verschiedenster Schlachten. Gerade wenn ihr Monster-Horden gegenübersteht, die von einem erfahrenen Anführer angewiesen werden, könnt ihr euch auf ein taktisches Vorgehen freuen, das einer Hollywood-Schlacht in nichts nachsteht.

Einige Gegner wechseln die Seiten noch während der Schlacht

Damit ihr euch mit euren bis zu drei Mitstreitern der gegnerischen Überzahl nicht ganz allein stellen müsst, werdet ihr von Kumpanen unterstützt. Nicht selten lassen einzelne besiegte Monster in der Schlacht nämlich Münzen fallen. Je nach Monster haben diese unterschiedliche Auswirkungen auf euch und eure Truppe. Manche verwandeln euch direkt in ein Monster. Als solches könnt ihr auf die für den Monster-Typ üblichen Attacken zurückgreifen. Andere treten eurer Truppe einfach auf dem Schlachtfeld bei oder verleihen der Truppe sinnvolle Fähigkeiten wie Gift-Immunität. Eine taktische Fassette, die sich gleichzeitig super ins Spiel einfügt und mit Monster-Kumpanen einen wichtigen Teil der Dragon-Quest-Welt abbildet. Damit ihr nicht zu mächtig werdet, sind solche Boni immer zeitlich begrenzt und stehen auch maximal in einer Schlacht zur Verfügung. Das macht aber nichts, weil ihr oft genug Münzen sammeln könnt. Unter dem Strich eine tolle Idee, die ausgezeichnet funktioniert.

Unterstützt euch gegenseitig in den Online-Modi des Spiels

Habt ihr einmal genug von euren KI-Streitern, muss das kein Spielstopp für euch bedeuten. Nutzt doch einfach die Vorteile, die der Online-Koop-Modus für euch bereit hält. Nicht nur, dass ihr anderen beim Meistern von Aufgaben unterstützt, die ihr schon hinter euch habt. Ihr könnt auch besondere Online-Koop-Dungeons betreten. Diese wimmeln nur so von extrem starken Gegnern und dementsprechend nützlichen Gegenständen und Belohnungen. Eintritt verschafft ihr euch durch Karten, die ihr im Spiel findet. Die Chance die humorvolle Welt von Dragon Quest Heroes II gemeinsam zu erkunden sollte nicht unterschätzt werden. Es ist schließlich die erste komplett offene Spielwelt in einem Dragon Quest Spiel überhaupt.

Der Krieg zeigt sein schönstes Gesicht

Das neue Call of Duty setzt auf historische Hintergründe, ernste, dreckige, gar schmerzhafte Atmosphäre. All dem setzt Dragon Quest Heroes II eine kunterbunte Welt, Monster zum Knuddeln und liebevolle Charaktere entgegen. Gemeinsam mit einer tollen Optik und grandioser musikalischen Untermalung geht das Konzept vollends auf. Die erste komplett offene Welt glänzt mit abwechslungsreichen, weitläufigen Gebieten, die zum Erkunden einladen. Ganze 16 bekannte Dragon-Quest Charaktere wecken längst eingeschlafene Erinnerungen. Leider können die vier neuen Charaktere nicht genügend neuen Wind in die Serie bringen. Leider ist zudem die Story etwas vorhersehbar. Keine Fehler, die dem Spiel einen großen Abbruch tun. Selten hat die Zusammenführung zweier Videogame-Welten wohl so gut funktioniert, wie an dieser Stelle.

Dragon Quest Heroes II – Der erhoffte Krieger in schimmernder Rüstung

Dragon Quest Heroes II hat es geschafft, uns in seinen Bann zu ziehen, wie ein waschechtes RPG. Nein! Dragon Quest Heroes II ist ein waschechtes Action-RPG, das mit einer offenen Spielwelt, tollen Ideen, einer umwerfenden Grafik und toller Musik aufwartet. Der gebotene Umfang haut uns genau so um, wie die Qualität des Titels. In den Schlachten wimmelt es nur so von nie endend wollenden Gegner-Horden und dennoch wird unsere PlayStation 4 Pro nicht eine Sekunde lang in die Knie gezwungen. Stattdessen ist ein optischer Effekt schöner als der andere. 16 bekannte Dragon Quest-Helden wecken vergangene Erinnerungen, während 4 neue Charaktere neuen Wind in die Serie bringen. Von diesem neuen Dragon-Quest-Wind hätten wir uns bei Story, Musik und Gegnern noch etwas mehr gewünscht. Einige Wendungen waren zu offensichtlich und vorhersehbar. Mit den genannten Namens-Abweichungen sind es aber nur winzige Punkte in einem ansonsten perfekten Spiel.