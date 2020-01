Dragon Ball Z Kakarot – Launch-Trailer veröffentllicht

Um auf den nahenden Release zum Action-Rollenspiel einzustimmen hat Bandai Namco Entertainment den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht. Dieser verspricht ein episches Abenteuer.

Bereits am morgigen Freitag, dem 17. Januar 2020, dürfen Dragon Ball Fans die komplette „Z“-Saga nochmal in spielerischer Form erleben. Doch zuvor kann man sich mit dem Launch-Trailer auf das episch anwirkende Abenteuer um Goku und Co. einstimmen.

„Neben Not und Rivalität steht vor allem die Freundschaft im Mittelpunkt der Story von Dragon Ball Z und wird auch bei Dragon Ball Z: Kakarot das Geschehen bestimmen“, so Bandai Namco Entertainment in der heutigen Pressemeldung.

„Dragon Ball Z Kakarot“ wird für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Wie es zuletzt hieß, wird euch die Kampagne in etwa 35 bis 40 Stunden beschäftigen, wer alles erleben möchte wird sogar um die 100 Stunden einplanen müssen.