Dragon Ball Project Z – Neues Action-RPG samt Trailer angekündigt

Im Rahmen der Dragon Ball FighterZ World Tour Finals enthüllte Publisher Bandai Namco Entertainment den ersten Trailer zu „Project Z“, einem Action-Rollenspiel im „Dragon Ball“-Universum.

Am vergangenen Wochenende (26-27. Januar 2019) fand das Dragon Ball FighterZ World Tour Finals Event in The Majestic Downtown, Los Angeles statt, wo der beste „Dragon FighterZ“-Spieler ermittelt werden sollte. Im Rahmen dieses Events präsentierte Publisher Bandai Namco Entertainment auch gleich den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Dragon Ball Project Z“.

Der Trailer startet mit Son-Gokus Kampf gegen Piccolo. Daraufhin folgt ein zusammenschnitt einiger Zwischensequenzen, welcher die wichtigsten Kämpfe aus der Saiyajin und Frieza Saga präsentiert. Wie weit sich die Geschichte von Dragon Ball Z im Spiel erstrecken wird, ist noch nicht bekannt. Darüber hinaus sieht man auch Ausschnitte, wie Goku seelenruhig die wichtigsten Schauplätze der Serie erkundet, wie das Kame-Haus von Muten-Roshi oder die Capsule Corporation in der Westlichen Hauptstadt. Scheinbar wird man die Welt frei erkunden können. Verantwortlich für die Entwicklung des Titels zeigen sich die Entwickler von CyberConnect2, welche vor allem für ihre „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm“-Reihe bekannt sein sollten.

„Dragon Ball Project Z“ soll für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Bisher hat man den offiziellen Namen des Spiels nicht verraten und auch der Veröffentlichungstermin wird grob mit 2019 angegeben. Unterhalb des Artikels seht ihr den ersten Trailer sowie einige Screenshots.

Als Gewinner des Turniers sind im Übrigen folgende Herrschaften hervorgegangen:

1. GGP|Kazunoko (Gotenks, Adult Gohan, Yamcha)

2. CO|Fenrich (Bardock, Cell, Vegeta)

3. CO|Go1 (Piccolo, Bardock, Goku)