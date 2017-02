Doom – Mann zockt Klassiker mit seinem Porsche

Sachen gibt es, die darf es eigentlich gar nicht geben. Da denkt man, dass das Spielen von Spielen auf dem Schul-Taschenrechner oder ähnliches schon die Spitze der theoretisch technischen Möglichkeiten ist, da kommt ein roter Porsche 911 um die Ecke geschossen, während der Fahrer auf seinem Bordcomputer Doom zockt. Zumindest behauptet der YouTuber Vixal das. In einem YouTube-Video zeigt er das laufende Spiel und erklärt sogar wie das geht. Denn alles was ihr benötigt ist ein USB-Stick und die Original-Disc von Doom. Auf dem USB-Stick muss eine einzige Datei hochgeladen sein, die die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs enthält. Schließt man diesen USB-Stick an und startet den Motor, fährt der Bordcomputer im Debug-Modus hoch und startet die CD, unabhängig davon, was drauf eingelegt ist. Die Steuerung von Doom ist leider nicht sehr intuitiv umgesetzt. Zum Vorwärts laufen müsst ihr Gas geben, das Lenkrad stellt eure Steuerung da und Schießen dürft ihr mit der Hupe. Zum Wechseln der Waffe: Einfach den Gang wechseln.

Zumindest erklärt das dauerhupende Porsche-Fahrer

Natürlich ist das völliger Schwachsinn. Kein Bordcomputer in einem modernen Auto ließe sich mit so einem einfach Trick in einen Debug-Mode versetzen, geschweige denn, einfach so Inhalte von einer Disc lesen (abgesehen von Musik-CDs). Auch die Steuerungsmethoden sind herrlich bescheuert. Aber Respekt an YouTuber Vixal, mit so viel Ernsthaftigkeit vortragen. Aber, falls es doch aus irgendwelchen Gründen funktionieren sollte, erklärt dieses Video zumindest, wieso Porsche Fahrer immer dauerhaft die Hupe betätigen.