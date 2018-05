Donkey Kong Country: Tropical Freeze im Test (Switch)

Donkey Kong Country: Tropical Freeze ist das erste Spiel der Serie, das ich seit meiner Kindheit wirklich gespielt habe. Wie viele andere auch bin ich mit SNES-Spielen groß geworden und habe auch Donkey Kong 64 für den N64 gespielt. Danach war jedoch lange Zeit Ruhe mit der Serie bei mir und auch eine Wii U hatte ich mir nicht angeschafft. Umso erfreulicher war die Nachricht als ich vom Wii U-Port Tropical Freezes hörte, das für die Switch erscheinen sollte. Und dieses Mal war ich entschlossen die Serie wieder an mich heranzulassen und war rückblickend wirklich froh, dass ich es getan habe.

Der Winter naht

Das Spiel beginnt mit einer Videosequenz, in der wir die Snomad-Invasion miterleben. Böse Pinguine, die bis unter den Schnabel bewaffnet sind, greifen vom Meer aus den Dschungel an und versuchen das tropische Paradies unter Schnee und eisiger Kälte zu begraben. Doof nur, dass sie hierbei auf Donkey Kong treffen, der gerade mit seinen Freunden seinen Geburtstag feiert. Ich muss nicht erwähnen, dass unser Lieblingsaffe alles andere begeistert ist von diesen Störenfrieden.

Nun liegt es an dir DK und seine Freunde durch sechs tropische Inseln zu rollen, zu springen, zu trommeln und zu schwingen, um ihre Heimatinsel wieder aufzutauen und von den Fieslingen zu breien. Auf jeder Insel musst du hierfür eine unterschiedliche Anzahl von Levels absolvieren, die mit einem Boss-Kampf endet, um zur nächsten Insel überzugehen. Und während die meisten sich damit begnügen ihre Standard-Plattformfähigkeiten herauszufordern, bietet Donkey Kong Country: Tropical Freeze einen abwechslungsreichen Mix aus Fahrzeug-Etappen, Boss-Kämpfen, Boden-, Wasser- und Luft-Abschnitten sowie etlichen anderen einzigartigen Gameplay-Elementen.

Nur fünf Minuten in Donkey Kong Country: Tropical Freeze und ich fühle mich ins Grundschul-Alter zurückversetzt, in dem ich DK-Spiele extrem gern gespielt habe. Als wäre seitdem nichts passiert, bin ich sofort wieder verliebt. Auch wenn der Titel grafisch leicht in die Jahre gekommen wirkt (im direkten Vergleich beispielsweise zu Super Mario Odyssey) und den Wii U-Port spürt, sind die Maps liebevoll gestaltet worden. Sie sind hell, farbenfroh und mit etlichen Details versehen. Und obwohl das Leveldesign linear ist, verleitet es einen trotzdem alles zu entdecken. Während du also durch die Lüfte springst, dich an Lianen klammerst, deine Feinde besiegst und dich von einer bewegenden Plattform zur nächsten rettest, ist dir immer bewusst, dass unzählige Geheimnisse auf jeder Map gefunden werden wollen. Darunter die klassich-sammelbaren K-O-N-G-Buchstaben, Puzzleteile, geheime Verstecke oder Portale, die eine direkte Abkürzung zum Beenden des Levels darstellen.

Bananen, Ballons und andere Belohnungen

Manchmal musst du einfach alle Bananen in einer Formation sammeln, um ein Puzzlestück freizulegen. Das nächste Mal auf den Boden hämmern, um eine Falltür auszulösen, um so Zugang zu einem geheimen Raum zu bekommen. Während du einfach durch die Level von Donkey Kong Country: Tropical Freeze laufen kannst, um mit vollem Fokus das Ende zu erreichen, werden diejenigen, die sie nach all den Leckereien umsehen, die beste Erfahrung genießen. Neben wirklich wichtigen Belohnungen wie die Puzzle-Teile können aber auch einfach nur unzählig viele Bananen gesammelt werden. Sobald du 100 Bananen hast, erhältst du ein Leben. Leben sind Ballons, die neben Bananen-Talern und Herzen ebenfalls im Level auftauchen können.

Zugegebenermaßen werden die Belohnungen für die akribische Suche in jedem Level manche nicht wirklich erregen; das Anschauen von Charaktermodellen, das Hören von Audiospuren und dergleichen hat sicherlich eine begrenzte Anziehungskraft. Für die meisten jedoch ist das Gefühl, ein Level erfolgreich gemeistert zu haben, bereits Belohnung genug. Und diese Aufgabe wurde zugänglicher gemacht mit dem neuen Funky-Modus der Nintendo Switch Version.

Die affengeile Frohnatur Funky Kong

Da sich Spieler der Wii U-Version des Spiels beschwert haben, dass es zu schwierig war, wurde der Switch-Version von Donkey Kong Country: Tropical Freeze ein neuer Modus spendiert – der Funky-Modus. Durch diesen erhalten die Kongs aber nicht nur zusätzliche Gesundheit. Der Funky-Modus erlaubt dir außerdem Funky Kong zu kontrollieren. Und weil Funky Kong der coolste Affe des Dschungels ist, hat er etliche Fähigkeiten im Repertoire. Funky Kong kann einen Doppelsprung, sicher auf Stacheln landen, unendlich lang unter Wasser bleiben und mit seinem Surfbrett gleiten. Funky Kong ist quasi Donkey Kong im Cheat-Modus, der das Spiel vereinfacht und somit vor allem auch jüngere Spieler anzieht.

Für viele wird sich das Spiel als Funky Kong wie ein Spielbruch anfühlen. Aber auch die können mit Donkey Kong im Funky-Modus einige Vorteile genießen. Beispielsweise dass man die K-O-N-G-Buchstaben speichert, die man gefunden hat, selbst wenn man das Level beendet ohne alle vier rauszubringen. Als Donkey Kong musst du die Fähigkeiten von Dixie, Diddy und Cranky Kong nutzen, um ansonsten unzugängliche Gegenstände und Bereiche zu erreichen. Während das Spiel im Allgemeinen aber immer noch eine Herausforderung darstellt, können zusätzliche Gegenstände mit in die Level gebracht werden, um es etwas einfacher zu machen. Diese können für Bananen-Taler, die man überall verstreut findet, im Laden erworben werden. Darunter befinden sich die einzelnen Kong-Freunde, zusätzliche Leben, ein zusätzliches Herz, Rettungsballons zum Schutz vor dem Fall in die Tiefe, Hilfe beim Finden der Puzzle-Teile und einiges mehr. Außerdem können Spielbälle gekauft werden, die unterschiedliche Figur-Trophäen zum Sammeln beinhalten. Der Inhalt wird natürlich vom Zufall entschieden.

Die Checkpoints in Donkey Kong Country: Tropical Freeze können ab und zu echt gemein sein und sind auch im Funky-Modus manchmal ein Problem. Es gibt viele Orte, an denen man sehr leicht in den Tod fallen kann und man wird sehr oft an diese Stellen zurückkommen. Im Funky-Modus, vor allem wenn man Funky Kong spielt, ist dies zwar kein großes Problem, da man sich oft am 99-Leben-Cap befindet, aber frustrieren, immer wieder dieselbe Stelle überwinden zu müssen, kann es trotzdem das ein oder andere Mal. Abgesehen davon ist Donkey Kong Country: Tropical Freeze wirklich frustrationsfrei und aufgrund der überschaulichen Länge der einzelnen Levels auch für zwischendurch perfekt geeignet.

Fröhlicher Spaß auch für unterwegs

Auf der Nintendo Switch sieht Donkey Kong Country: Tropical Freeze besonders im Handheld-Modus wunderbar aus. Die Grafik hat Charakter und Charme; die Performance ist erstklassig. Der Soundtrack des Spiels ist über Stunden angenehm auf den Ohren. Es ist ein schönes, fröhliches Spiel mit Herausforderungen für die ganze Familie. Und damit man nicht alleine spielen muss, kann man Donkey Kong Country: Tropical Freeze sogar im Koop erleben. Wer also ein großartiges Spiel sucht, um es mit Freunden, seinen Kindern oder anderen Mitspielern zu spielen, ist bei Donkey Kong Country: Tropical Freeze genau richtig. Dies funktioniert sogar unterwegs problemlos mit jeweils einem Joy-Con pro Nase. Im Spiel sollte man lediglich darauf achten, dass man sich nicht zu weit voneinander entfernt, da sonst die Übersicht leiden kann.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze ist ein fantastischer Jump&Run-Titel, der an alte Zeiten erinnert. Lebendige Welten, dynamische Kamerafahrten und ein perfekt abgestimmter Soundtrack hinterlassen eine eindrucksvolle Präsentation – auch wenn es sich hierbei lediglich um ein aufpolierten Wii U-Port handelt. Für die Nintendo Switch verbessert, ist es vielleicht der beste 2D-Plattform der letzten Jahre. Perfekt für Spieler jeden Alters und jeder Schwierigkeitsstufe, bietet es eine dauerhafte Herausforderung, die von Anfang bis Ende angenehm unterhält. Wenn du also eine Nintendo Switch besitzt und Donkey Kong Country: Tropical Freeze noch nicht erleben konntest, solltest du es dir unbedingt auf deine Liste setzen.

Bist du jedoch ein Wii U-Spieler, der den Dschungel mit Donkey Kong bereits vor Pinguinen gerettet hat, musst du für dich entscheiden, ob sich der erneute Kauf noch einmal lohnt. Denn abgesehen von einigen Verbesserungen und dem Funky-Modus sind die Anzahl der Levels und spielerischen Möglichkeiten identisch. Im Preisvergleich ist Donkey Kong Country: Tropical Freeze derzeit ab 44,95 € zu haben, für Wii U schon ab 19,95 €.