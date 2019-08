Dolmen – Souls-Like trifft Dead Space

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem interessanten Souls-Like Titel sein, dann haben die brasilianischen Entwickler von Massive Work Studio genau das richtige für euch. „Dolmen“ heißt ihr erster Titel und kann auf der Gamescom 2019 angespielt werden. In der Indie Arena Booth in Halle 10.2 findet ihr nicht nur das Sci-Fi-Abenteuer, sondern auch die Entwickler vor. Sie sind gerne bereit euch eure Fragen zu beantworten und Feedback ist immer gern gesehen, also sprecht sie ruhig an.

Bei „Dolmen“ handelt es sich um ein Hardcore-Rollenspiel mit starken anleihen an das „Dark Souls“-Franchise. Das Design der Welt und Monster erinnert stark an eine Mischung aus „Dead Space“ und einem Roman von H. P. Lovecraft. Dementsprechend düster und brutal ist die dichte Atmosphäre. Die Spieler erwachen gestrandet auf einem fremden Planeten, dessen Lebewesen nicht gerade freundlich gesinnt sind. Ohne Erinnerung und spärlicher Ausrüstung muss der Spieler sich auf die Suche nach Antworten und möglichen Überlebenden begeben. Die Geschichte wird stark von der Umgebung, den Gegnern und kryptischen Nachrichten an Wänden oder Böden getragen. Durch die Erkundung der Welt erfahrt ihr Stück für Stück immer mehr über die mysteriösen Umstände.

Spielerisch orientiert man sich stark an der „Dark Souls“-Reihe und erweitert diese Formel mit eigenen Ideen. So kann der Spieler leichte sowie schwere Nahkampf-Angriffe per Schulter-Tasten auslösen und Kombo-Serien ausführen. Mit einem Schild können wir gegnerische Angriffe blocken oder parieren und für den Fernkampf stehen uns Pistolen zur Verfügung, die jedoch wenig Schaden verursachen und für einen taktischen Aspekt sorgen sollen. Jede Waffe ist mit einem bestimmten Element versehen. Zum besseren Verständnis seid ihr zu Beginn der Demo mit einer Axt und einer Pistole ausgestattet, die beide das Element Eis besitzen. Mit der Pistole könnt ihr die Gegner kurzzeitig einfrieren, dadurch agieren diese langsamer. Greift ihr eingefrorene Gegner nun mit der Eis-Axt an, dann macht diese deutlich mehr schaden. Auch Boss-Gegner können auf diese Weise taktisch bekämpft werden. Insgesamt soll es im fertigen Spiel fünf unterschiedliche Elemente geben. Ein gut erkennbares Symbol weist beim Craften und im Inventar-Menü stets auf das zugehörige Element einer Waffe hin.

Zudem haben die Entwickler mit einem Energie-System eine weitere frische Idee ins Souls-Like Universum gebracht. Unser Held verfügt über eine Energieleiste, mit dessen Hilfe er sich kurzzeitig in einen Boost-Modus versetzen kann. Angriffe teilen in diesem Modus deutlich mehr Schaden aus. Diese Energie kann aber auch genutzt werden, um sich schnell zu heilen und so aus brenzligen Situation zu entkommen. Ohne Unterbrechung oder ähnlichem lädt sich die Lebensenergie per Knopfdruck schnell wieder auf, doch keine sorge leicht ist das Spiel trotz dieser Mechanik keineswegs. Ist die Energie aufgebraucht, kann diese mit Tränken oder dank gezielten Treffern beim Gegner wieder aufgeladen werden.

Wie auch bei den Souls Spielen verliert ihr im Fall eines Todes alle gesammelten Erfahrungspunkte. Ihr startet dann beim letzten Checkpoint, in dem Fall sind es Raumschiff-Kapseln und müsst dann euren toten Körper bergen, um alles wieder zu erlangen. Sterbt ihr auf dem Weg erneut, sind alle Erfahrungspunkte futsch. Doch Vorsicht, auch mitgeschleppte Crafting-Materialien gehen im Falle eines Todes verloren, daher ist es ratsam bei jedem Checkpoint diese ans Mutterschiff zu transferieren.

Anders als in „Dark Souls“ ist es in „Dolmen“ nicht möglich am Checkpoint selbst seine Werte zu verbessern. Hierfür muss man sich zum Raumschiff teleportieren, dies ist nur an Checkpoints möglich. Seid ihr einmal auf dem Raumschiff, könnt ihr dieses frei erkunden. Der wichtigste Raum in der Demo war jedoch das Level Up- und Crafting-Zimmer. Praktischerweise stand beides im selben Raum. Da für jede Ausrüstung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ist es ratsam sich zunächst an die Werkbank zu stellen und sich die erforderlichen Status-Werte der begehrten Rüstung oder Waffe anzusehen. Nichts ist ärgerlicher als eine Rüstung zu Craften, die man nicht tragen kann, weil man seinen Helden in eine völlig andere Richtung geskillt hat.

Beim Craften kann nicht nur neue Ausrüstung sowie Waffen hergestellt werden, sondern auch die alte aufgebessert. Mit jeder Verbesserung können zusätzliche Materialen verwendet werden, um unterschiedliche Werte zu steigern. Zudem gewähren einige Ausrüstungsteile unterschiedliche permanente Boni auf Schaden, Verteidigung und andere Werte unseres Helden. Das Aufleveln an sich funktioniert wie in jedem anderen Rollenspiel auch. Haben wir genug Erfahrungspunkte für ein Level Up gesammelt, können wir einen Fertigkeitspunkt in Angriffskraft, Ausdauer, Energie und weitere Werte investieren.

Ich bin ein großer Souls-Like Fan und konnte mich kaum von „Dolmen“ lösen. Trotz einiger Bugs, funktioniert die Steuerung sehr gut und flüssig. Animationen und die Grafik werden keinen vom Hocker hauen können, doch die dichte Atmosphäre, der gelungene taktische Aspekt mit den unterschiedlichen Elementen und das Energie-System haben mich von der ersten Sekunde in den Bann gezogen. Ich kann den Release kaum erwarten. Leider müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Auch wenn das Spiel bereits zu 80% fertiggestellt ist, haben die Entwickler von Massive Work Studio einen weiten Weg vor sich. 2020 soll das Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Für weitere Informationen könnt ihr die offizielle Seite aufsuchen. Unterhalb des Artikels findet den GDC Trailer aus dem vorigen Jahr. Vieles hat sich seitdem verändert, dennoch spiegelt dieser gut die Spielerfahrung wieder.