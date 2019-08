Dogfighter World War 2 – Battle-Royale-Flug-Actiontitel erscheint im Herbst für PS4

Sony Interactive Entertainment hat mit einem Trailer den Free-to-Play Battle-Royale-Flug-Actiontitel „Dogfighter: World War 2“ für den Westen angekündigt. Dieser soll ab Herbst 2019 im Playstation-Store zu finden sein.

Seit Juni 2019 ist der Titel auf dem asiatischen Markt erhältlich, wo dieser reichlich Anklang fand. Veröffentlicht wurde der Titel von Grumpy, Ibong und Iggymob in Asien. Im PSN Store Hongkong kommt „Dogfighter World War 2“ auf eine Wertung von 4/5 Sternen, wo 263 Spieler ihre Meinung abgaben.

In „Dogfighter: World War 2“ treten insgesamt 40 Spieler in Multiplayer-Battle-Royale-Schlachten gegeneinander an. Dabei schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Piloten und dürfen bekannte Kampfflugzeuge aus der Ära des zweiten Weltkrieges steuern. Unter anderem sitzen die Spieler am Steuerknüppel einer Spitfire, BF109, Mustang oder Zerosen. Mit Hilfe zahlreicher Modifikationen können die Flieger dem eigenen Spielstil angepasst werden.

Neben einem Battle-Royale-Modus steht auch ein Szenario-Modus zur Verfügung, der kontinuierlich um neue Herausforderungen ergänzt werden soll. So sollen viele Herausforderungen von realen Schlachten inspiriert sein. Wie es jedoch den Anschein macht, wir der Szenario-Modus kostenpflichtig als Zusatz angeboten.

Zum Launch des westlichen Release von „Dogfighter: World War 2“ auf der Playstation 4 wird auch der “Into the Fire”-DLC zur Verfügung gestellt. Bisher wurde kein konkreter Veröffentlichungstermin genannt.